Как выглядят руки под микроскопом: видео поразило сеть

На наших руках есть много грязи, которая может быть незаметной.

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Как выглядят руки под микроскопом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько грязи может быть на ладонях

Сколько времени нужно мыть руки

После каких действий нужно тщательно мыть руки

Не всегда можно заметить, сколько грязи собралось на ладонях. В частности, если говорить о частицах, которые не под силу увидеть человеческому глазу, пишет Mirror.

Врачи в видео в TikTok показали, как выглядят руки под микроскопом.

видео дня

На видео врачи реагируют на вид рук. При внимательном рассмотрении пальца видно, что кожа покрыта грязью - от пылинок почвы до волоска.

По мнению экспертов, именно то, чего вы не видите, должно вас беспокоить.

"На этой руке может быть более 3 000 различных видов микробов, поэтому вы должны мыть руки. Гигиена рук чрезвычайно важна. Она может помочь уменьшить до 50% инфекций, которые можно предотвратить", - заявили врачи.

В сети люди были поражены количеством грязи, которая накапливается на наших руках ежедневно.

Сколько грязи на руках - видео:

Как правильно мыть руки

Мытье рук является простой и эффективной мерой для защиты от таких заболеваний, как пищевое отравление и вирусы, включая грипп и коронавирус. Служба здравоохранения рекомендует тщательно мыть руки в течение 40 секунд.

Когда рекомендуется тщательно мыть руки

После посещения туалета или смены подгузников.

До и после работы с сырыми продуктами.

Перед едой и во время ее приготовления.

После чихания или кашля.

До или после обработки любого вида пореза или раны.

После контакта с животными.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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