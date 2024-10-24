Как выглядят руки под микроскопом: видео поразило сеть

Вы узнаете:
- Сколько грязи может быть на ладонях
- Сколько времени нужно мыть руки
- После каких действий нужно тщательно мыть руки
Не всегда можно заметить, сколько грязи собралось на ладонях. В частности, если говорить о частицах, которые не под силу увидеть человеческому глазу, пишет Mirror.
Врачи в видео в TikTok показали, как выглядят руки под микроскопом.
На видео врачи реагируют на вид рук. При внимательном рассмотрении пальца видно, что кожа покрыта грязью - от пылинок почвы до волоска.
По мнению экспертов, именно то, чего вы не видите, должно вас беспокоить.
"На этой руке может быть более 3 000 различных видов микробов, поэтому вы должны мыть руки. Гигиена рук чрезвычайно важна. Она может помочь уменьшить до 50% инфекций, которые можно предотвратить", - заявили врачи.
В сети люди были поражены количеством грязи, которая накапливается на наших руках ежедневно.
Сколько грязи на руках - видео:
@doctormyro @Doctor Dana - FootDocDana если это рука, как бы выглядела нога? ? #microscope#doctors#hand#gross#dirtey#germs♬ Funky Town（落雨） - 落花雨
Как правильно мыть руки
Мытье рук является простой и эффективной мерой для защиты от таких заболеваний, как пищевое отравление и вирусы, включая грипп и коронавирус. Служба здравоохранения рекомендует тщательно мыть руки в течение 40 секунд.
Когда рекомендуется тщательно мыть руки
- После посещения туалета или смены подгузников.
- До и после работы с сырыми продуктами.
- Перед едой и во время ее приготовления.
- После чихания или кашля.
- До или после обработки любого вида пореза или раны.
- После контакта с животными.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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