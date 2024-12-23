Как вывести из квартиры черных тараканов: 5 шагов, чтобы уничтожить вредителей наповал

Нужно выполнить всего несколько шагов, чтобы тараканы навсегда исчезли из дома и больше не возвращались.

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Как вывести из квартиры черных тараканов/ коллаж: Главред, фото: скрин

Вы узнаете:

Как вывести из квартиры тараканов за 5 шагов

Что сделать, чтобы они больше не возвращались

Самыми распространенными видами тараканов, которые могут появиться в доме, являются рыжие и черные. Между ними есть ряд различий, которые одновременно влияют на то, каким именно образом можно избавиться от таких незваных гостей и сделать так, чтобы они больше не возвращались.

Как отмечается на сайте Licvidator, черные тараканы предпочитают влажные и прохладные места, поэтому часто их можно встретить в подвалах, на кухнях, в ванной комнате или возле водопроводных труб. Такой вид этих насекомых меньше приспособлен к жизни в теплых и сухих условиях. В то же время рыжие тараканы гораздо лучше адаптируются к пребыванию в различных условиях.

Внешним видом они также отличаются, и не только по цвету. Так, черные тараканы гораздо крупнее по размеру, менее подвижны и не такие быстрые, как рыжие, потому что имеют более короткие лапы. Крылья у них короткие или вовсе отсутствуют, поэтому они практически не летают.

Что делать если появились черные тараканы

Чтобы избавиться от черных тараканов, самым эффективным способом будет профессиональная дезинсекция. Однако можно также самостоятельно выполнить несколько шагов, чтобы вывести из квартиры черных тараканов. Таким же образом можно вывести и рыжих.

Какие пять шагов нужно выполнить, чтобы избавиться от тараканов, рассказали на YouTube-канале Solutions Pest & Lawn.

Первый шаг: тщательно убрать в квартире и тщательно закрывать все продукты питания.

Второй шаг: обработать места, где чаще всего бывают такие вредители, гелем от тараканов. Отдельные насекомые могут перенести такую приманку в свои колонии и таким образом уничтожить их.

Третий шаг: распылить аэрозоль от тараканов на пол и возле плинтусов - это убьет взрослых тараканов при контакте с аэрозолем и предотвратит вылупление яиц.

Четвертый шаг: распылить средства от тараканов в трещины, щели и другие труднодоступные места - это убьет остатки тараканов, которые не были уничтожены ранее.

Пятый шаг: продолжать поддерживать чистоту в доме и не оставлять еду или остатки пищи открытыми, чтобы предотвратить появление тараканов в будущем.

Как предотвратить появление тараканов в квартире и доме/ Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как вывести из квартиры тараканов:

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