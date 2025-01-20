Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Какая черта характера помогает зарабатывать больше: интересное открытие

Мария Николишин
20 января 2025, 20:37
655
Известно, как оптимизм и пессимизм влияют на заработок.
Какая черта характера помогает зарабатывать больше: интересное открытие
Какая черта характера помогает зарабатывать / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какая черта характера влияет на заработок
  • С чем это связано

Согласно исследованию, оптимисты на оплачиваемой работе зарабатывают больше, чем пессимисты.

Около 80 процентов людей являются оптимистами, что, как правило, поощряет настойчивость, сотрудничество и амбиции, пишет Главред со ссылкой на Spring.

видео дня

Отмечается, что быть оптимистом может быть не так хорошо для тех, кто начинает собственный бизнес. Исследование показало, что для предпринимателей пессимизм является более полезной чертой личности. Пессимистичные владельцы бизнеса зарабатывают на 30% больше, чем оптимисты.

"Предприниматели обычно зарабатывают меньше, работают дольше и берут на себя больше рисков, чем те, кто работает по найму. Оптимисты же чаще сталкиваются с этими проблемами, не осознавая опасности", - говорится в сообщении.

Первый автор исследования, доктор Крис Доусон заявил, что результаты свидетельствуют о том, что слишком много людей начинают предпринимательскую деятельность, по крайней мере, если речь идет о личной выгоде.

"Как общество, мы отмечаем оптимизм и предпринимательское мышление, но когда они сочетаются, стоит проверять реальность. Пессимизм может не считаться желательной чертой, но он защищает людей от неудачных предпринимательских проектов", - подчеркнул он.

Стоит подчеркнуть, что выводы основываются на данных за 18 лет, полученных в ходе большого исследования.

Профессор Дэвид де Меза, соавтор исследования, сказал: "Правительства часто говорят о роли предпринимателей в создании экономического роста, но есть и обратная сторона медали. Нельзя недооценивать личные и общественные последствия неудачных бизнесов, что является именно тем, что делают оптимисты. Политики не должны поощрять неправильный тип стартапов".

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

бизнесмены характер
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Не закончится завтра". Макрон дал тревожный прогноз насчет войны в Украине

"Не закончится завтра". Макрон дал тревожный прогноз насчет войны в Украине

22:25Мир
Инаугурация Трампа и новые требования Путина: главные новости Украины (дайджест)

Инаугурация Трампа и новые требования Путина: главные новости Украины (дайджест)

22:01Украина
Освобождение от службы мужчин 50+: юрист расставил все точки над "і"

Освобождение от службы мужчин 50+: юрист расставил все точки над "і"

21:46Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 21 января: Весам - хорошая новость, Скорпионам - сюрприз

Гороскоп на завтра 21 января: Весам - хорошая новость, Скорпионам - сюрприз

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти кольцо

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти кольцо

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

ТЭС уничтожена полностью: РФ ударила по объекту энергетики, идет разбор завалов

ТЭС уничтожена полностью: РФ ударила по объекту энергетики, идет разбор завалов

"Была одной из самых первых": умерла участница группы Лисапетный батальон

"Была одной из самых первых": умерла участница группы Лисапетный батальон

Последние новости

22:31

Второе пришествие Трампа: кто самый молодой и самый старший из президентов США

22:25

"Не закончится завтра". Макрон дал тревожный прогноз насчет войны в Украине

22:18

Потап сменил псевдоним и посмеялся над Украиной

22:03

Наблюдает и спасает от беды: как понять, что ангел-хранитель рядом

22:01

Инаугурация Трампа и новые требования Путина: главные новости Украины (дайджест)

Инаугурация Трампа 2025: онлайн-трансляция церемонииИнаугурация Трампа 2025: онлайн-трансляция церемонии
21:46

Освобождение от службы мужчин 50+: юрист расставил все точки над "і"

21:22

Начнется трудный период в жизни: что нельзя делать 21 января - приметы

21:19

Как понять, что собака мерзнет: животное начинает вести себя очень странно

21:17

Баллистика ударит на сотни километров: прогноз развития ракетной программы ВСУ

Реклама
20:37

Какая черта характера помогает зарабатывать больше: интересное открытие

20:35

"Будут интересные события": Трамп готовит неприятные сюрпризы для Путина - Загородний

20:26

Прочь с пьедестала: Фицо "продул" оппозиции в соцопросах - что известно

20:14

Угроза "катастрофы для Украины": в РФ "стоит писк" после победы Трампа – мнениеВидео

20:00

"Возможности для достижения мира": Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией

19:52

Инаугурация Трампа: первые заявления нового президента США

19:32

Аномальная теплота накрывает Украину: до каких градусов повысится температура

19:24

Прячет лицо: в каком наряде Мелания Трамп явилась на инаугурацию мужаФото

19:21

Вкусно и быстро: интересные рецепты завтраков на любой вкус

19:17

Украинская система ПВО: майор ВСУ рассказал о новой разработке

19:10

Какое животное спрятано среди бананов: лишь самый внимательный угадает за 19 секунд

Реклама
19:10

Было ли президентство Байдена провальным?мнение

18:44

Объявление чрезвычайного положения: Трамп хочет пойти на нестандартный шаг

18:38

Байден помиловал ряд чиновников, Трамп назвал это "позором"

18:27

Удар по авиазаводу в Казани: РФ не может производить новые Ту-160 и Ту-22М3 - СМИ

18:21

"Фицо врет": лидер оппозиции Словакии раскрыл детали встречи с Зеленским

18:13

Для чего нужны колпаки на колесах: большинство водителей не догадывается

18:10

Уничтожены целые батальоны РФ: ВСУ нестандартно действуют на Курщине - генерал

18:00

Инаугурация Трампа: где смотреть видеотрансляцию с переводом

17:59

Тест на IQ: только самые зоркие найдут змею среди множества черепах за 5 секунд

17:31

"Уберите этого психа": названо условие переговоров между США и РФ по УкраинеВидео

17:19

"Последняя глава": один из сотрудников покидает группу The Hardkiss

17:18

ТЭС уничтожена полностью: РФ ударила по объекту энергетики, идет разбор завалов

17:16

Важнее, чем кажется: 5 инструментов, которые всегда должны быть в авто

17:15

Пушки заглохнут или рванут с новой силой: что будет с фронтом после инаугурации

17:01

Нужно всего 2 ингредиента: как отмыть сиденье унитаза от желтых пятен

16:51

Массовое дезертирство: задержан командир 155-й бригады ВСУ

16:46

Чем отличаются картинки: только человек с "орлиным зрением" найдет 2 отличия

16:36

Путин назвал свое условие мирных переговоров по Украине и обратился к Трампу

16:35

Дом с джакузи, бассейном и персоналом: как живет украинская 21-летняя блогерша

16:27

Эффект Иванки: в Сети призывают к бойкоту бренда, который одевал Трамп-младшуюВидео

Реклама
16:24

Сколько варить перепелиные яйца, чтобы желток был идеальным: инструкция

16:20

Как бороться с плесенью в доме: эффективный способ

16:13

Удар в тылу врага: уничтожен перевозивший военные грузы локомотив РФВидео

16:12

Сразу несколько магнитных бурь будут трясти Землю: ученые сказали, когда ждать

15:59

"Масштабная волна перемен": СМИ опубликовали часть речи Трампа на инаугурации

15:55

Не только подкова: самые сильные обереги для дома от семейных невзгод

15:51

Переселенцам, которые вернутся из-за границы, предлагают работу: условие

15:21

США могут ударить по РФ: эксперт назвал сценарий окончания войны при Трампе

15:20

Самый полезный салат: не нужно ничего варить и жарить - простой рецепт

15:20

Билли Рэй Сайрус и не только: кто из звезд выступит на инаугурации Трампа

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять