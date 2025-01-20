Какая черта характера помогает зарабатывать больше: интересное открытие

Известно, как оптимизм и пессимизм влияют на заработок.

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Какая черта характера помогает зарабатывать / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какая черта характера влияет на заработок

С чем это связано

Согласно исследованию, оптимисты на оплачиваемой работе зарабатывают больше, чем пессимисты.

Около 80 процентов людей являются оптимистами, что, как правило, поощряет настойчивость, сотрудничество и амбиции, пишет Главред со ссылкой на Spring.

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Отмечается, что быть оптимистом может быть не так хорошо для тех, кто начинает собственный бизнес. Исследование показало, что для предпринимателей пессимизм является более полезной чертой личности. Пессимистичные владельцы бизнеса зарабатывают на 30% больше, чем оптимисты.

"Предприниматели обычно зарабатывают меньше, работают дольше и берут на себя больше рисков, чем те, кто работает по найму. Оптимисты же чаще сталкиваются с этими проблемами, не осознавая опасности", - говорится в сообщении.

Первый автор исследования, доктор Крис Доусон заявил, что результаты свидетельствуют о том, что слишком много людей начинают предпринимательскую деятельность, по крайней мере, если речь идет о личной выгоде.

"Как общество, мы отмечаем оптимизм и предпринимательское мышление, но когда они сочетаются, стоит проверять реальность. Пессимизм может не считаться желательной чертой, но он защищает людей от неудачных предпринимательских проектов", - подчеркнул он.

Стоит подчеркнуть, что выводы основываются на данных за 18 лет, полученных в ходе большого исследования.

Профессор Дэвид де Меза, соавтор исследования, сказал: "Правительства часто говорят о роли предпринимателей в создании экономического роста, но есть и обратная сторона медали. Нельзя недооценивать личные и общественные последствия неудачных бизнесов, что является именно тем, что делают оптимисты. Политики не должны поощрять неправильный тип стартапов".

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