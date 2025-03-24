Какая емкость наполнится первой: надо угадать за 5 секунд

Нужно иметь действительно глубокий интеллект, чтобы так быстро отгадать непростую загадку.

https://glavred.info/life/kakaya-emkost-napolnitsya-pervoy-nado-ugadat-za-5-sekund-10649858.html Ссылка скопирована

Какая емкость наполнится первой/ jagranjosh

Разнообразные головоломки и оптические иллюзии - это хороший способ как проверить свои интеллектуальные способности, так и потренировать их. Если регулярно разгадывать такие загадки, то уже скоро можно будет заметить, что каждая следующая не кажется вам такой сложной, как предыдущие.

Для выполнения таких заданий нужно использовать нестандартное и креативное мышление, ведь отгадка обычно не лежит на поверхности.

В следующей загадке нужно отгадать, какая из емкостей наполнится водой первой, пишет jagranjosh.

видео дня

На картинке мы видим четыре емкости, которые соединены между собой стеклянными трубками. Емкости обозначены буквами А, В, С, D.

Нужно внимательно присмотреться к картинке и попытаться отгадать, какая из емкостей наполнится первой, если сверху в них начнет литься вода из крана.

Загадка усложняется еще и тем, что разгадать ее нужно очень быстро - всего за 5 секунд. Непросто будет справиться за такой короткий промежуток времени.

Какая емкость наполнится первой/ jagranjosh

Попробуйте испытать свою внимательность, наблюдательность и умение нестандартно подходить к решению разнообразных проблем, выполнив такое запутанное и сложное задание.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Первой наполнится емкость С/ jagranjosh

Правильный ответ: резервуар, который заполняется первым, это резервуар C.

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, чем отличаются 2 девушки - это загадка на 17 секунд для людей с высоким IQ. Не каждому удастся отыскать три отличительные детали за такой короткий промежуток времени.

Также ранее мы рассказывали о загадке, где три отличия между утками - только "гений головоломок" ответит за 12 секунд. Непросто будет отыскать три отличия между двумя картинками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред