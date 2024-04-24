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Какие обычаи у ромов: сватание при рождении, поклонение мифическому персонажу

Элина Чигис
24 апреля 2024, 14:43
Главред расскажет вам, какие обычаи у ромов и когда их выдают замуж на самом деле.
Какие обычаи у ромов
Какие обычаи у ромов / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

По данным статистики, в Украине проживают почти 48 тысяч ромов, но лидеры их общин утверждают, что от 200 до 400 тысяч. В основном ромы живут в Закарпатье, Крыму, а также в Одесской и Донецкой областях.

Как сообщает "Закарпаття онлайн", ромский ребенок играет по собственному желанию, но обязательно уважает своих родителей и традиции.

В каком возрасте выдают замуж ромов?

Девочек могут выдать замуж уже в 11-12 лет, а парни могут стать женихами с 14 лет. Сватание будущей пары может произойти, когда дети только родились.

Девочку могут засватать еще в 10-летнем возрасте и она может жить в семье жениха до 15 лет, а уже потом делают свадьбу.

Слово старших в семье ромов – закон. Из-за этого выбирают пару для своего ребенка именно родители, чаще всего, без согласия детей.

Какой алкогольный напиток пьют ромы?

Обычно ромы употребляют вино, особенно красное. Вино стало частью ромской культуры, оно используется на разных церемониях и праздниках.

Также ромы предпочитают коньяк, водку и пиво. На праздничных событиях используют коньяк, считая его элитным алкогольным напитком. Водка же – напиток для повседневного пользования, часто ее пьют после тяжелого рабочего дня в кругу семьи.

Молодые ромы предпочитают пить пиво, особенно на вечеринках и свадьбах.

Кому поклоняются ромы?

Часто люди думают, что ромы язычники и поклоняются огню и солнцу, но это не так. Обычно, ромы исповедуют ту религию страны, где они проживают. Например, христианство, буддизм или же ислам.

Православные ромы считают своим покровителем Николу Угодника и Святого Георгия, а католики - Блаженного Сеферино и в то же время Сару Кали (мифический персонаж).

Также ромы верят, что Бог разрешил им красть, поскольку как-то они оказали Христу услугу. Когда Иисуса готовили к распятию, ромы украли гвоздь, чем продлили ему жизнь.

Смотрите видео, как живут ромы на Закарпатье:

Кто такие ромы?

Термин "ромы" используется для описания различных этнических групп, таких как синти, кале и гитано, которые проживают в нескольких европейских странах. В прошлом кочевые, сейчас большинство ведут оседлый образ жизни.

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