Какие продукты нужно есть, чтобы быть здоровым: эксперт назвал 5 позиций

Эксперт по питанию рассказал, что нужно есть каждый день, чтобы быть здоровым.

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Какие продукты нужно есть, чтобы быть здоровым / коллаж: Главред, фото: скриншот

Большинство людей сознательно стремиться к тому, чтобы быть здоровым. Однако не все знают, какие продукты нужно есть, чтобы быть здоровым.

Фитнес-тренер Дмитрий Глебов в своем блоге рассказал, какие продукты являются самыми полезными и рекомендуются к ежедневному употреблению.

Какие продукты нужно есть каждый день для здоровья

Для того, чтобы организм получал необходимое количество важных элементов, необходимо правильно формировать свой рацион, а именно - ежедневно употреблять ценные своим составом продукты.

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Фитнес-тренер Дмитрий Глебоа назвал топ-5 продуктов, которые крайне необходимы человеческому орагнизму.

Яйца. По словам эксперта, белок куриного яйца имеетполный аминокислотный состав, очен хорошо усваивается и считается эталонным. Помимо белка в яйцах также присутствуют полезные жиры, фолиевая кислота, селен, кальций, фосфор, биотин и витамины. Однако важно есть вареные яйца, которые сварены не вкрутую.

Брокколи. Дмитрий утверждает, что этот вид капусты называется королевским, потому как содержит сульфарофан. Этот элемент защищает клетки организма и убивает бактерии. Помимо прочего, брокколи - это клетчатка, которая насыщает и поддерживает работу ЖКТ.

Говяжья печень. Этот продукт содержит много белка и мало углеводов с жирами, что делает его по истине диетическим. Однако главное то, что печень содержит железо, которое усваивается лучше, чем железо из растительных источников питания. Есть ее необходимо около двух раз в неделю.

Овсяная крупа. Этот продукт - хороший источник витаминов, минералов и антиоксидантов. Он способен снижать общий и плохой холестерин.

Авокадо. Жирные кислоты этого продукта укрепляют сердце и сосуды. Другие элементы - снижают уровень холестерина и защищают организм.

Подробнее о каждом продукте можно услышать в видео:

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