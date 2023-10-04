Какие продукты нужно есть, чтобы быть здоровым: эксперт назвал 5 позиций

Большинство людей сознательно стремиться к тому, чтобы быть здоровым. Однако не все знают, какие продукты нужно есть, чтобы быть здоровым.
Фитнес-тренер Дмитрий Глебов в своем блоге рассказал, какие продукты являются самыми полезными и рекомендуются к ежедневному употреблению.
Какие продукты нужно есть каждый день для здоровья
Для того, чтобы организм получал необходимое количество важных элементов, необходимо правильно формировать свой рацион, а именно - ежедневно употреблять ценные своим составом продукты.
Фитнес-тренер Дмитрий Глебоа назвал топ-5 продуктов, которые крайне необходимы человеческому орагнизму.
Яйца. По словам эксперта, белок куриного яйца имеетполный аминокислотный состав, очен хорошо усваивается и считается эталонным. Помимо белка в яйцах также присутствуют полезные жиры, фолиевая кислота, селен, кальций, фосфор, биотин и витамины. Однако важно есть вареные яйца, которые сварены не вкрутую.
Брокколи. Дмитрий утверждает, что этот вид капусты называется королевским, потому как содержит сульфарофан. Этот элемент защищает клетки организма и убивает бактерии. Помимо прочего, брокколи - это клетчатка, которая насыщает и поддерживает работу ЖКТ.
Говяжья печень. Этот продукт содержит много белка и мало углеводов с жирами, что делает его по истине диетическим. Однако главное то, что печень содержит железо, которое усваивается лучше, чем железо из растительных источников питания. Есть ее необходимо около двух раз в неделю.
Овсяная крупа. Этот продукт - хороший источник витаминов, минералов и антиоксидантов. Он способен снижать общий и плохой холестерин.
Авокадо. Жирные кислоты этого продукта укрепляют сердце и сосуды. Другие элементы - снижают уровень холестерина и защищают организм.
Подробнее о каждом продукте можно услышать в видео:
@jimmymaikided 5 корисних продуктів в твоєму раціоні #схуднення#харчування#продукти#раціон#броколі#яйця#вівсянка#авокадо#печінка♬ Ibiza - Jarico
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