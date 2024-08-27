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Картофель будет храниться в разы дольше: женщина поделилась интересным советом

Мария Николишин
27 августа 2024, 02:20
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Хранить картофель "свежим неделями" можно с помощью одного простого способа.
Картофель будет храниться в разы дольше: женщина поделилась интересным советом
Как правильно хранить картофель дома / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Картофель является основой многих блюд и служит дополнением практически к любой еде. Несмотря на его популярность на кухне, многие люди не знают, как лучше всего его хранить. Об этом пишет Express.co.uk.

Как правильно хранить картофель дома

Влатка Лейк, эксперт по хранению на Космической станции рассказала, как правильно хранить картофель.

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По её словам, картофель дольше всего хранится в прохладном, сухом, темном месте, поскольку воздействие влаги и света может привести к гниению.

"Идеальными местами для хранения являются подвалы или просторные шкафы и кладовые. То же самое касается других корнеплодов, таких как репа, и хранение их таким образом гарантирует, что они будут храниться в течение нескольких недель, а возможно, и в течение всего сезона", - говорит эксперт.

Кроме того, в отличие от многих других овощей, картофель должен хорошо проветриваться, чтобы предотвратить преждевременное гниение. Поэтому избегайте любых герметичных контейнеров, вместо этого выбирайте достаточно перфорированные мешки или корзины.

Как хранить сваренный картофель

"Если вы хотите хранить уже сваренный картофель, просто дайте ему остыть до комнатной температуры, а затем переложите его в герметичный контейнер, пригодный для замораживания, или в полиэтиленовый пакет, который закрывается", - говорит эксперт.

По её словам, при таком хранении вареный картофель может простоять до года.

Как нельзя хранить картофель

Распространенной ошибкой при хранении картофеля является размещение его вместе с фруктами и овощами, которые выделяют этилен.

Это касается таких продуктов, как лук, авокадо и помидоры, которые могут ускорить прорастание и порчу картофеля, поэтому всегда старайтесь хранить их отдельно.

Что нужно знать о Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

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