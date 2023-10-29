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Лунный день 30 октября 2023: Месяц предупреждает о травмах и яркие знакомства

Лидия Неплях
29 октября 2023, 12:23
В этот день рекомендуются жениться, брак будет счастливым долгие годы.
Лунный день 30 октября 2023: Месяц предупреждает о травмах и яркие знакомства
Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (Will Montague), скриншот YouTube (Astrology Notes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 30 октября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

30 октября - Луна убывающая. С 17:07 - 17-й день лунного цикла. Луна в Тельце.

Влияние Луны на человека 30 октября

Время общения, радости, дружеских встреч, ярких знакомств и запоминающихся свиданий наступило. Особенно полезно проводить первую половину дня, когда энергия на пике, и любые творческие начинания идут легко. Однако необходимо бережно управлять своей энергией, поскольку не каждый человек может справиться с резким изменением ритма.

видео дня

Влияние Луны 30 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Считается, что этот день не слишком подходит для рутины, составления отчетов и чрезмерной напряженной работы. Не стоит начинать новые дела, но можно завершать уже начатые, незавершенные проекты.

Здоровье: Будьте осторожны, так как это день, когда есть повышенный риск травм и возможность заражения инфекционными болезнями. Не рекомендуется употребление лекарств, особенно наркотических, так как они могут вызвать серьезные последствия. Предпочтительно посетить сауну и пройти омолаживающие процедуры.

Стрижка волос: Будьте осторожны, так как это может привести к болезням и повышенному стрессу для психики.

Отношения и брак: Пройдите этот день в компании друзей и близких. Это день для общения, празднований, ярких событий, веселья, бесед, песен, игр и, возможно, физических упражнений. Активное общение и установление новых контактов рекомендуется. Считается, что этот день благоприятен для заключения брака, и такой союз будет крепким, с любовью и сексуальной гармонией, согревающими его на протяжении многих лет.

Сон в ночь с 29 на 30 октября

Обычно все сновидения имеют свою основу в реальности, но для их понимания необходимо правильное толкование.

Совет на 30 октября по лунному календарю

Обеспечьте, чтобы ваша радость не переросла в чрезмерное бурное веселье и неподобающее употребление алкоголя. Важно помнить, что энергия этого дня требует осмотрительного управления. Избегайте ситуаций, которые могут вызвать излишнюю эмоциональную реакцию.

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