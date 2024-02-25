Лунный календарь на 26 февраля: от чего стоит отказаться в этот день

Этот день требует осмотрительности и здравого смысла.

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Лунный календарь на 26 февраля / Коллаж Главред, фото Instagram (ryanzipp)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 26 февраля согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

26 февраля - убывающая Луна. С 20:27 - 18-й день лунного цикла. Луна в Весах.

Влияние Луны на человека 26 февраля

Влияние энергетики текущих лунных суток может привести к пассивности у человека, что естественно после насыщенного предыдущего дня. Существует опасность поддаться влиянию окружающих и начать имитировать их. Не позволяйте ни людям, ни иллюзиям овладеть вами; удерживайтесь от низменных инстинктов и мрачных мыслей. Большинство неприятных комментариев, сделанных о вас в этот день, имеют некоторую правдивость, поэтому не стоит обижаться, а лучше задуматься, как исправить свои недостатки.

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Влияние Луны 26 февраля по сферах жизни

Бизнес и деньги: Рекомендуется отложить важные деловые встречи, поскольку текущий день не самый подходящий для серьезной работы. Вместо этого уделите внимание текущим задачам или, в зависимости от обстоятельств, отдохните. Эффективно использовать время можно, занимаясь научными и творческими проектами или искусством. Также можно обратиться к начальству по поводу решения мелких, незначительных вопросов. Простые финансовые вопросы могут также быть успешно разрешены.

Здоровье: Воздержитесь от употребления алкоголя и курения, рекомендуется проведение очищающих процедур для кишечника и небольшой голод. Планированные хирургические вмешательства следует отложить. Уделите внимание состоянию почек. Рекомендуется проведение процедур по очищению кожи, массажа, процедур омоложения и посещение хороших парных бань. Сегодня стоит вставать пораньше и ложиться попозже, так как требуется меньше сна. В рационе питания рекомендуется увеличить потребление орехов и растительных масел, а также ограничить потребление мяса.

Стрижка волос: Проведение стрижки волос в этот день поможет укрепить вашу харизму, придаст сил и улучшит здоровье. Кроме того, форма прически сохранится дольше благодаря убывающей Луне, что означает медленный рост волос. Если вы хотите изменить цвет волос, выберите тот, который был у вас в самый успешный период вашей жизни.

Отношения и брак: Первая половина текущего лунного дня может быть временем конфликтов, душевного напряжения и внезапных ситуаций. Все негативные события могут возникнуть как бы сами по себе, без видимых причин. Непонимание и эгоизм могут привести к трудностям как в работе, так и в личной жизни, а также к неадекватной самооценке, ссорам с коллегами, партнерами и близкими людьми. Текущий день не подходит для заключения брака, и также не рекомендуется заниматься интимными отношениями.

Совет на 26 февраля по лунному календарю

Этот день требует осмотрительности и здравого смысла. Не рекомендуется работать с ароматами, поэтому лучше воздержаться от использования духов и дезодорантов.

Сон на 26 февраля по лунному календарю

Сон в этот день может дать подсказки о путях исцеления от болезней.

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