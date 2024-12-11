Математическая загадка свела с ума соцсети: нужно найти правильный ответ на уравнение

Только те, кто умеет мыслить нестандартно, смогут решить головоломку.

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Готовы ли вы разгадать математическую головоломку? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, x.com/Brainy_Bits_Hub

Математические головоломки обычно могут легко решать те, кто умеет мыслить нестандартно. Если вы готовы проверить свои навыки, то попробуйте решить задачу, над которой ломают головы пользователи соцсети Х.

Кстати, головоломки - это отличный способ расслабиться и снять стресс, позволяющий отдохнуть от повседневных забот и сохранить концентрацию и активность ума.

Задачу опубликовал аккаунт Brainy Bits Hub. Она представляет собой простое уравнение: "Если 5 = 15, 7 = 21, то 10 = ?".

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На первый взгляд, это простая математическая загадка, но, как быстро обнаружили многие, эта головоломка гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Вы должны распознать закономерность, скрывающуюся за цифрами, а это не так просто. Многие пользователи соцсети предлагали разные варианты решения.

Один пользователь предположил: "Я думаю, что ответ - 30", а другой уверенно заявил: "Это 32". Третий комментатор предложил: "Должно быть, 20". В итоге ответ на загадку оказался проще, чем кажется: хитрость заключается в умножении первого числа на 3.

Так, для уравнения 5 = 15 нужно умножить 5 на 3, чтобы получить 15; для 7 = 21 нужно умножить 7 на 3, чтобы получить 21. Следуя этой схеме, ответом на вопрос число будет 30. Получилось ли у вас найти правильный ответ до того, как вы его прочитали?

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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