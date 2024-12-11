Мощная молитва за здоровье больного: 3 молитвы, которые стоит читать, когда человек болеет

В молитве мы можем рассказать Богу о трудностях, с которыми столкнулись, и попросить у него скорейшего выздоровления, если кто-то из родных или знакомых болеет.

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Какая самая сильная молитва за здоровье/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Молитвы - это самый лучший способ обратиться к Богу. Желание поговорить с Богом и выразить ему то, что у нас на сердце, может возникать как тогда, когда мы чувствуем грусть или горе, так и тогда, когда у нас на душе радость.

Если кто-то из родных или знакомых болеет и находится на этапе лечения, можно также обратиться к Богу и попросить у него заступничества и ускорения выздоровления для этого человека.

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На сайте "Наша Парафія", который принадлежит Приходу Святого Архистратига Михаила (Киев, Пирогово), рассказали, какую молитву читать, когда болеет человек, и поделились четырьмя молитвами за больных.

Первая молитва за больного

Иисусе Христе, Боже наш! Когда больная женщина с большой верой прикоснулась к краю одежды Твоей, она стала здоровой. По вере ее Ты дал ей то, чего она хотела. С такой же верой и я прибегаю к Тебе, Врач всех, помоги больному слуге Твоему (имя) в его недуге. Дай ему покой душевный и силу телесную, благослови его сном спокойным, а с ним и здоровьем, и силой, и подними его с постели недуга. Милость Твоя, Господи, да будет над нами, ибо мы надеемся на Тебя. Аминь.

Вторая молитва за больного

Владыка Вседержитель и Святой Царю, что всех наказываешь, но не уничтожаешь, укрепляешь убогих и возвышаешь поверженных, печали жизни человеческой рассеиваешь. Молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего больного (имя) посети милостью Твоей, прости ему всякий грех вольный или невольный. Так, Господи, Твою целебную силу с неба ниспошли, коснись тела, погаси горячку, утоли страдания и всякую тайную немочь. Будь врачом рабу Твоему, подними его с постели недуга и от ложа боли целым и здоровым, дай ему быть Церкви Твоей послушным и воле Твоей исполнителем. Ибо Тебе надлежит миловать и спасать нас, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Третья молитва за больного

О премилосердный Боже, Отче, Сыне и Святой Душе, Тебе в Нераздельной Троице поклоняемся и Тебя славим! Взгляни милостиво на раба Твоего (имя) больного, отпусти ему все проступки его, подай ему исцеление от болезни, верни ему здоровье и силы телесные, подай ему долгую и счастливую жизнь, земные и духовные Твои блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарственные молитвы Тебе, всещедрому Богу и Творцу нашему.

Пресвятая Богородице, всесильным заступничеством Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога нашего, за исцеление раба Божьего (имя).

Все святые и ангелы Господни, молите Бога за недужного раба Его (имя). Аминь.

Четвертая молитва за больного

Врачу душ и тел наших, Источник жизни нашей, Христе Иисусе, Господи и Спасителю наш! Взгляни милосердным оком на раба Твоего в тяжком недуге, приклонись к нашим слезным мольбам, перстом милосердия Твоего прикоснись к немощному телу больного брата нашего, угаси огонь тела его, уменьши боль недуга его, верни здоровье'я ему, подними его с постели немощи, продли дни жизни его, чтобы на земле он послужил Тебе, ходил по тропам заповедей Твоих и удостоился Твоего Небесного Царства, и вместе со святыми славил Тебя, Бога Милостивого, с Отцом и Духом во веки веков. Аминь.

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