Может спасти жизнь: 3 цифры, которые должен знать каждый перед поездкой в Европу

Перед тем, как паковать чемоданы в ЕС, убедитесь, что в вашем телефоне есть один жизненно важный номер.

https://glavred.info/life/mozhet-spasti-zhizn-3-cifry-kotorye-dolzhny-znat-lyudi-puteshestvuyushchie-v-evropu-10665344.html Ссылка скопирована

Три цифры, спасающие жизни / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Что такое номер 112

Какие службы объединяет номер 112

Как лучше использовать номер 112

Отпуск - это прекрасная возможность расслабиться, отдохнуть и оторваться от повседневных забот. Однако перед тем, как полностью погрузиться в "режим отпуска", каждый, кто планирует посетить страны Европейского Союза, должен запомнить одну важную вещь - номер экстренной помощи 112.

Главред узнал, как правильно звонить на номер 112 в разных странах ЕС.

видео дня

Номер 112 - это трехзначный бесплатный телефон, который работает во всех странах ЕС круглосуточно и без выходных, пишет The Daily Mirror. Он дает возможность мгновенно связаться со службами экстренной помощи - полицией, скорой медицинской помощью или пожарной службой - в случае любой опасности.

Европейская ассоциация номеров экстренных служб (EENA) подчеркивает, что номер 112 можно набрать со стационарных или мобильных телефонов, и он сразу соединяет с ближайшими службами помощи. EENA также отмечает, что наличие единого номера для всей Европы значительно облегчает жизнь как гражданам, так и туристам. Однако, к сожалению, многие даже не знают о существовании этого важного номера.

"Оператор, который отвечает на звонок, прошел специальное обучение и может либо сам обработать запрос, либо переадресовать его соответствующей службе - в зависимости от того, какие службы организованы в конкретной стране", - отметили в Европейской Комиссии.

Еще одно преимущество - операторы часто владеют несколькими языками, в частности английским и французским. Если человек не может назвать свое местонахождение, оператор определит его с помощью современных технологий и передаст эту информацию соответствующим службам для быстрого реагирования.

В большинстве стран ЕС можно вызвать помощь как по номеру 112, так и по национальным номерам экстренных служб. Однако некоторые страны (Дания, Эстония, Финляндия, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния и Швеция) используют 112 как единый национальный номер экстренной помощи. Аналогичный стандарт действует и за пределами ЕС, например, в Швейцарии.

Крайне важно понимать, что номер 112 предназначен исключительно для экстренных ситуаций. Обращаться по этому номеру для общих вопросов, прогноза погоды или дорожной информации - категорически запрещено, ведь это отвлекает службы от настоящих чрезвычайных ситуаций и может стоить кому-то жизни. Неоправданные или "шуточные" звонки являются уголовным правонарушением в большинстве стран.

EENA дает простые, но важные советы тем, кто звонит на 112:

Сохраняйте спокойствие. Ждите, пока оператор поднимет трубку. Четко назовите свое имя, опишите, что произошло, кто пострадал и где вы находитесь. Следуйте указаниям оператора. Если ситуация изменится, не стесняйтесь перезвонить.

На сайте EENA также объясняют, что при массовых чрезвычайных ситуациях может быть несколько звонков от разных людей по поводу одного события. В таком случае оператор может попросить дополнительную информацию и быстро завершить звонок, чтобы линия оставалась свободной для других экстренных вызовов.

Вас также может заинтересовать:

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред