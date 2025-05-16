Может спасти жизнь: 3 цифры, которые должен знать каждый перед поездкой в Европу

Вы узнаете:
- Что такое номер 112
- Какие службы объединяет номер 112
- Как лучше использовать номер 112
Отпуск - это прекрасная возможность расслабиться, отдохнуть и оторваться от повседневных забот. Однако перед тем, как полностью погрузиться в "режим отпуска", каждый, кто планирует посетить страны Европейского Союза, должен запомнить одну важную вещь - номер экстренной помощи 112.
Главред узнал, как правильно звонить на номер 112 в разных странах ЕС.
Номер 112 - это трехзначный бесплатный телефон, который работает во всех странах ЕС круглосуточно и без выходных, пишет The Daily Mirror. Он дает возможность мгновенно связаться со службами экстренной помощи - полицией, скорой медицинской помощью или пожарной службой - в случае любой опасности.
Европейская ассоциация номеров экстренных служб (EENA) подчеркивает, что номер 112 можно набрать со стационарных или мобильных телефонов, и он сразу соединяет с ближайшими службами помощи. EENA также отмечает, что наличие единого номера для всей Европы значительно облегчает жизнь как гражданам, так и туристам. Однако, к сожалению, многие даже не знают о существовании этого важного номера.
"Оператор, который отвечает на звонок, прошел специальное обучение и может либо сам обработать запрос, либо переадресовать его соответствующей службе - в зависимости от того, какие службы организованы в конкретной стране", - отметили в Европейской Комиссии.
Еще одно преимущество - операторы часто владеют несколькими языками, в частности английским и французским. Если человек не может назвать свое местонахождение, оператор определит его с помощью современных технологий и передаст эту информацию соответствующим службам для быстрого реагирования.
В большинстве стран ЕС можно вызвать помощь как по номеру 112, так и по национальным номерам экстренных служб. Однако некоторые страны (Дания, Эстония, Финляндия, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния и Швеция) используют 112 как единый национальный номер экстренной помощи. Аналогичный стандарт действует и за пределами ЕС, например, в Швейцарии.
Крайне важно понимать, что номер 112 предназначен исключительно для экстренных ситуаций. Обращаться по этому номеру для общих вопросов, прогноза погоды или дорожной информации - категорически запрещено, ведь это отвлекает службы от настоящих чрезвычайных ситуаций и может стоить кому-то жизни. Неоправданные или "шуточные" звонки являются уголовным правонарушением в большинстве стран.
EENA дает простые, но важные советы тем, кто звонит на 112:
- Сохраняйте спокойствие.
- Ждите, пока оператор поднимет трубку.
- Четко назовите свое имя, опишите, что произошло, кто пострадал и где вы находитесь.
- Следуйте указаниям оператора.
- Если ситуация изменится, не стесняйтесь перезвонить.
На сайте EENA также объясняют, что при массовых чрезвычайных ситуациях может быть несколько звонков от разных людей по поводу одного события. В таком случае оператор может попросить дополнительную информацию и быстро завершить звонок, чтобы линия оставалась свободной для других экстренных вызовов.
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The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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