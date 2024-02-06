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Можно ли купаться во время простуды: известный врач дал неожиданный ответ

Юрий Берендий
6 февраля 2024, 23:54
Главред выяснил, можно ли принимать душ или ванну при повышенной температуре и простуде.
Можно ли купаться во время простуды: известный врач дал неожиданный ответ
Можно ли купаться во время простуды - что будет если мыться во время гриппа / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Купаться или принимать душ при простуде и повышенной температуре может быть необходимо для личной гигиены и снятия дискомфорта, но это должно быть сделано осторожно.

Основные правила купания при простуде

  • Температура воды: вода должна быть теплой, но не горячей. Горячая вода может увеличить температуру тела и ухудшить самочувствие. Температура воды должна быть комфортной для вас.
  • Продолжительность: купание или прием душа не должны быть слишком длительными, чтобы избежать переохлаждения или перегрева.
  • Осторожность с мылом: используйте мягкое мыло или гель для душа, чтобы избежать раздражения кожи, которая может быть более чувствительной во время простуды.
  • Сушка кожи: после купания осторожно вытрите кожу мягким полотенцем, чтобы избежать раздражения.
  • Гигиена: во время простуды важно соблюдать личную гигиену, поэтому купание или прием душа может быть важным элементом вашего ухода за собой.

В то же время, врач-педиатр Евгений Комаровский отмечает, что если ваш ребенок хочет купаться, хочет купаться, то с вероятностью, приближающейся к 100%, ему купаться можно.

"На самом деле, когда ребенку плохо, когда он реально болен, ему купание не приносит приятных ощущений, и он купаться не хочет. Прислушивайтесь к ребенку и не заставляйте в конце концов вытереть пот, помыть руки, умыть лицо. Помыть область гениталий можно без каких-то грандиозных ванн и насилия над ребенком", - указывает он в своем ролике на YouTube.

Кроме того, по словам врача, умеренное шмыгание носом и температура до 37,5 у взрослого человека или ребенка при умеренно нарушенном или вообще не нарушенном общем состоянии вовсе не дает повода отказываться от купания.

Смотрите видео о том, можно ли купаться при простуде:

"Купание это такой умеренный эквивалент паровой ингаляции. Это повод посидеть в ванной комнате и подышать воздухом со 100%-й влажностью. Купание в большой ванне или даже душ это отличный повод дополнительно промыть нос. Исходя из этих позиций, купание во время болезни, когда состояние не очень нарушено, может быть даже прекрасной процедурой, способствующей выздоровлению", - отмечает врач.

Кому нельзя купаться при простуде

  • Людям, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами, варикозное расширение вен, повышенное артериальное давление, нарушение кровообращения мозга или сахарный диабет, горячая ванна противопоказана (особенно в период, когда сильно ослаблен иммунитет). В качестве альтернативы идеально подойдет теплый душ.
  • Беременным женщинам, болеющим простудой, запрещено парить ноги и мыться в горячей воде. Все водные процедуры лучше согласовывать с врачом.

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