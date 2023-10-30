Напиток родом из детства: польза и вред Пепси, как сделать дома

Все в детстве пробовали Пепси на вкус. Этот освежающий напиток не только удовлетворяет жажду, но и бодрит. Однако газировка в большом количестве и при регулярном употреблении может вызвать раздражение желудка и даже - хронические болезни. Читайте на Главреде, что входит в состав Пепси и как самостоятельно готовить напиток дома.
Состав Пепси - в чем главный секрет всеми любимого напитка
Пепси отличается особым карамельным цветом и вкусом кофеина. Ее внешний вид и вкус объясняются его составом. Что же входит в состав Пепси?
- Газировка.
- Кукурузный сироп.
- Краситель.
- Сахар.
- Кофеин.
- Фосфорная кислота.
- Натуральные ароматизаторы.
Благодаря этим ингредиентам напиток пахнет кофе, немного кислит и имеет приятный "карамельный" вид.
Как сделать Пепси дома - смотрите видео пошагового рецепта:
Сколько сахара в одной банке Пепси
В одной банке Пепси содержится 39-42 граммов сахара.
Это очень высокое содержание сахара, и потребление таких напитков в больших количествах может быть вредным для здоровья, особенно с учетом риска развития ожирения, диабета и других заболеваний, связанных с избыточным потреблением сахара.
Рецепт пепси - готовим легендарный напиток дома
Поскольку фирменный рецепт Пепси засекречен компанией, мы можем только "приблизиться" к вкусу и виду оригинального напитка.
Возьмите 2 стакана газированной воды, 1 стакан сахара, 1 ч. ложку ванильного экстракта, 1 ч. ложку молотой корицы и столько же карамельного экстракта.
В кастрюле смешайте сахар и газированную воду и разогрейте на среднем огне до полного растворения сахара, иногда помешивая. Дайте остыть.
Добавьте ванильный и карамельный экстракты, а также корицу для аромата. Регулируйте количество ароматизаторов, чтобы достичь желаемого вкуса.
Перелейте получившийся сироп в бутылку, добавьте газированную воду и хорошо размешайте.
Охладите напиток в холодильнике и подавайте с льдом.
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