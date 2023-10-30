Напиток родом из детства: польза и вред Пепси, как сделать дома

Пепси содержит много сахара и кофеина, но редко употреблять напиток все же можно. Рассказываем, как приготовить легендарную газировку дома.

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Читайте, сколько сахара в одной банке Пепси / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Все в детстве пробовали Пепси на вкус. Этот освежающий напиток не только удовлетворяет жажду, но и бодрит. Однако газировка в большом количестве и при регулярном употреблении может вызвать раздражение желудка и даже - хронические болезни. Читайте на Главреде, что входит в состав Пепси и как самостоятельно готовить напиток дома.

Состав Пепси - в чем главный секрет всеми любимого напитка

Пепси отличается особым карамельным цветом и вкусом кофеина. Ее внешний вид и вкус объясняются его составом. Что же входит в состав Пепси?

Газировка.

Кукурузный сироп.

Краситель.

Сахар.

Кофеин.

Фосфорная кислота.

Натуральные ароматизаторы.

Благодаря этим ингредиентам напиток пахнет кофе, немного кислит и имеет приятный "карамельный" вид.

Как сделать Пепси дома - смотрите видео пошагового рецепта:

Сколько сахара в одной банке Пепси

В одной банке Пепси содержится 39-42 граммов сахара.

Это очень высокое содержание сахара, и потребление таких напитков в больших количествах может быть вредным для здоровья, особенно с учетом риска развития ожирения, диабета и других заболеваний, связанных с избыточным потреблением сахара.

Рецепт пепси - готовим легендарный напиток дома

Поскольку фирменный рецепт Пепси засекречен компанией, мы можем только "приблизиться" к вкусу и виду оригинального напитка.

Возьмите 2 стакана газированной воды, 1 стакан сахара, 1 ч. ложку ванильного экстракта, 1 ч. ложку молотой корицы и столько же карамельного экстракта.

В кастрюле смешайте сахар и газированную воду и разогрейте на среднем огне до полного растворения сахара, иногда помешивая. Дайте остыть.

Добавьте ванильный и карамельный экстракты, а также корицу для аромата. Регулируйте количество ароматизаторов, чтобы достичь желаемого вкуса.

Перелейте получившийся сироп в бутылку, добавьте газированную воду и хорошо размешайте.

Охладите напиток в холодильнике и подавайте с льдом.

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