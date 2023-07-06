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Назвал щенка так, что мама стесняется с ним гулять: мужчина "блеснул" юмором

Дмитрий Видоменко
6 июля 2023, 11:39 обновлено 6 июля, 11:41
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Мужчина говорит, что его старушка-мать категорически отказалась выгуливать щенка по имени Гав в публичных местах.
Пес, поводок
Мать хозяина щенка говорит, что ей стыдно выгуливать собаку с таким именем / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Мужчина в одной из стран Запада рассказал, что в шутку назвал своего нового щенка Гав (в оригинале – Woof). И, как пишет британское издание Mirror, возникли проблемы с его выгулом.

Мужчина говорит, что его старушка-мать категорически отказалась выгуливать Гава в публичных местах. Ей, дескать, стыдно выкрикивать имя щенка. А сам мужчина откровенно потешается над ситуацией.

"Видимо, это только мое собственное чувство юмора, потому что я смеюсь, когда вслух зову имя своей собаки в собачьем парке", — добавил он.

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Мужчина сказал матери, что она не должна выгуливать щенка, если не хочет этого. Хотя шутник все равно говорит, что не смог бы сдержать хохот, если бы услышал ее крики из открытого окна: "Гав! Иди сюда! Нет, Гав! Не спускайся Гав! Гав!".

"Мне не нужно, чтобы она постоянно выгуливала его. И у меня достаточно свободного времени, чтобы сделать это самостоятельно. Но мама все равно не оценила мой юмор и считает до сих пор, что у меня дурное чувство юмора", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее Главред рассказывал, как 59-летний Саймон Престон-Барнс из города Бат (графство Сомерсет, Англия) назвал свою миниатюрную таксу Дейв. И потому привлекает много внимания в пабе, где им всегда дают лучшее место (у камина).

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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