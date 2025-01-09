Не кетчупом: чем заменить томатную пасту в борще - подсказка для хозяек

Чем заменить томатную пасту - этот вопрос волнует многих хозяек.

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Чем заменить томатную пасту / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Что делать, если нет томатной пасты

Чем её можно заменить

Борщ - блюдо, которое любят многие украинцы. Каждая хозяйка готовит его по-своему, используя свой личный секрет идеального борща. Чтобы получить насыщенный красный цвет, хозяйки добавляют в блюдо томатную пасту, но что делать, если её нет?

Главред решил разобраться, что можно использовать вместо томатной пасты.

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Чем заменить томатную пасту в борще

Один из вариантов, который можно использовать - это свежие помидоры. Их можно просто порезать кубиками и добавить в борщ вместе с другими овощами. Или же можно сначала протушить на сковороде с маслом, сахаром и уксусом, чтобы сделать своеобразную заправку.

Также альтернативой может быть томатный сок. Однако, здесь нужно учитывать то, что по консистенции он более жидкий, чем паста, поэтому бульона или воды должно быть меньше.

Кроме того, некоторые хозяйки используют маринованные томаты. Они, как и свежие, придадут блюду нужный вкус и оттенок.

Можно ли заменить томатную пасту кетчупом в борще

Между кетчупом и томатной пастой есть принципиальная разница. Их объединяет то, что готовятся они из помидоров. Но кетчуп - это соус, который содержит в себе ряд других компонентов. Для приготовления томатной пасты достаточно одного ключевого ингредиента. Поэтому кулинары считают, что заменять пасту на кетчуп не совсем корректно.

Если под рукой есть только кетчуп, можно использовать его, но это не лучший вариант.

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Что такое томатная паста? Томатная паста (томат-паста) - продукт, который готовится из спелых помидоров (томатов) путем протирания и уваривания их до концентрированной массы, с содержанием сухих веществ от 25 до 40%. Томат-паста (несоленая) производится высшего и 1-го сортов и выпускается в жестяных или стеклянных банках различной емкости. Цвет томат-пасты высшего сорта должен быть оранжево-красным. Для 1-го сорта допускается коричневый оттенок, пишет Википедия.

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