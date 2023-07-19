"Не могли решить": пара позволила собаке выбрать пол их будущего ребенка

Супружеская пара нашла оригинально решение, которое они показали на видео.

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Пара позволила собаке выбрать пол их будущего ребенка / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Супружеская пара поразила пользователей Сети тем, что позволила своей собаке выбрать пол будущего ребенка.

Серена и Джейкоб Кукджати в ходе процедуры ЭКО столкнулись с проблемой выбора пола своего ребенка, но нашли оригинально решение, которое показали на видео.

Супруги из США решили позволить своему верному щенку Чарли сделать это за них.

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"Итак, мы никак не можем решить, какой эмбрион мы хотим перенести первым - девочку или мальчика. У нас две девочки и один мальчик, для тех, кто в курсе", - объясняет Серена в видеоролике, набравшем более 25 000 просмотров.

Они спросили врача, какой из эмбрионов будет самым сильным, и специалист ответил, что "наш мальчик и одна из наших девочек практически одинаковы".

Тогда они обратились к собаке Чарли, которому было поручено выбрать один из двух теннисных мячей с надписями "мальчик" и "девочка".

"Какой мяч он принесет, тот и будет выбран, и это будет окончательный вариант", - пояснила Серена.

Когда 31-летний мужчина бросил мячи, Чарли помчался к ним, а затем остановился и сделал свой выбор.

Однако пара не стала раскрывать, что именно он выбрал. Будущая мама рассказала New York Post, что они выбрали ЭКО после того, как им несколько раз не удалось зачать ребенка естественным путем.

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