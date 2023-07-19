УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

"Не могли решить": пара позволила собаке выбрать пол их будущего ребенка

Сергей Кущ
19 июля 2023, 13:03 обновлено 19 июля, 13:03
21
Супружеская пара нашла оригинально решение, которое они показали на видео.
Пара позволила собаке выбрать пол их будущего ребенка
Пара позволила собаке выбрать пол их будущего ребенка / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Супружеская пара поразила пользователей Сети тем, что позволила своей собаке выбрать пол будущего ребенка.

Серена и Джейкоб Кукджати в ходе процедуры ЭКО столкнулись с проблемой выбора пола своего ребенка, но нашли оригинально решение, которое показали на видео.

Супруги из США решили позволить своему верному щенку Чарли сделать это за них.

видео дня

"Итак, мы никак не можем решить, какой эмбрион мы хотим перенести первым - девочку или мальчика. У нас две девочки и один мальчик, для тех, кто в курсе", - объясняет Серена в видеоролике, набравшем более 25 000 просмотров.

Они спросили врача, какой из эмбрионов будет самым сильным, и специалист ответил, что "наш мальчик и одна из наших девочек практически одинаковы".

Тогда они обратились к собаке Чарли, которому было поручено выбрать один из двух теннисных мячей с надписями "мальчик" и "девочка".

"Какой мяч он принесет, тот и будет выбран, и это будет окончательный вариант", - пояснила Серена.

Когда 31-летний мужчина бросил мячи, Чарли помчался к ним, а затем остановился и сделал свой выбор.

Однако пара не стала раскрывать, что именно он выбрал. Будущая мама рассказала New York Post, что они выбрали ЭКО после того, как им несколько раз не удалось зачать ребенка естественным путем.

Вам может быть интересно:

беременность интересные новости
Реклама

Главное за день

Зеленский назвал цель удара РФ по Одессе: поручил усилить защиту людей и портов

Зеленский назвал цель удара РФ по Одессе: поручил усилить защиту людей и портов

12:53 Украина
Россияне пытаются атаковать портовую инфраструктуру Одессы - Гуменюк

Россияне пытаются атаковать портовую инфраструктуру Одессы - Гуменюк

11:46 Украина
В Беларусь завезли шестую колонну "вагнеровцев": что известно

В Беларусь завезли шестую колонну "вагнеровцев": что известно

10:07 Мир
Все главные новости

Последние новости

13:14

Когда правильно креститься в церкви: есть 3 важных момента

13:11

Будет непросто: три знака зодиака, которым август принесет трудности

13:03

"Не могли решить": пара позволила собаке выбрать пол их будущего ребенка

12:55

Испания передаст Украине танки Leopard и много другой военной техники

12:53

Зеленский назвал цель удара РФ по Одессе: поручил усилить защиту людей и портовФото

Украина быстро освободит Крым, если США решатся дать ATACMS – СелезневУкраина быстро освободит Крым, если США решатся дать ATACMS – Селезнев
12:40

Джиджи Хадид арестовали за хранение наркотиков

12:34

В чем польза помидора черри: маленькие борцы с серьезными заболеваниями

12:31

6 главных ошибок, из-за которых рис получается невкусным: их допускают все

11:49

РФ может взорвать ЗАЭС: экс-глава ГУР назвал цель Путина в войне с Украиной

Реклама
11:46

Россияне пытаются атаковать портовую инфраструктуру Одессы - Гуменюк

11:27

Встречайте "Велике коло" - новое тревел-шоу о кругосветном путешествии от 1+1Видео

11:12

ВСУ ликвидировали "очень засекреченного" российского полковника-оккупантаВидео

10:59

В Болгарии мужчина хотел убить министра обороны из-за поддержки Украины

10:50

Как не остаться без консервации на зиму: почему вздуваются банки и что делать

10:43

Смерть или устранение Путина: экс-сотрудник КГБ назвал роль двойников диктатораВидео

10:35

Могильщик рассказал, что происходит с женскими имплантами после смертиВидео

10:07

В Беларусь завезли шестую колонну "вагнеровцев": что известно

09:57

Как избавиться от скрипа зубами во сне: 5 вещей, от которых нужно отказаться

09:47

Погибли в один день, спасая побратимов: война забрала жизнь двоих медиков-добровольцев

09:36

Контрнаступление ВСУ: оккупантов выбили с позиций на Бахмутском направлении

Реклама
09:31

Невеста узнала про измену жениха за день до свадьбы: его ждала эпическая месть

09:23

"Ударился в религию": после атаки по Крымскому мосту у Путина заметили странное поведение

08:57

Зачем Путину нужны двойники?мнение

08:37

Гороскоп на завтра 20 июля 2023: Овнам пора копить деньги, Ракам преподадут урок

08:35

Открыты для нового опыта: 5 знаков зодиака, которые легко заводят новые отношения

08:32

Войну можно выиграть, РФ - более "хрупкая", чем признают в Кремле - Уоллес

07:42

Взрывы в оккупированном Крыму: горит полигон и детонирует склад БК оккупантов

07:05

Даже гении не найдут ответа на загадку: надо найти змею среди черепах

06:51

В Киеве, Одессе, Запорожье, Харькове, Херсоне гремели взрывы: что известноВидео

06:34

Урожай будет бесконечным: как правильно собрать семена из огурцов

06:27

На фронте установилось динамическое равновесие: что это значитмнение

06:25

Почему "з днем народження" неправильно писать с большой буквы: объяснение АвраменкоВидео

04:35

"Путину делали пластические операции": эксперт объяснил критерии подбора двойниковВидео

04:00

Какой сегодня праздник 19 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:00

Нарушает этикет не только при дворе: Меган Маркл застукали в Калифорнии

02:30

Уход за луком после пожелтения листьев: дачники раскрыли секрет спасения урожая

01:51

Станет вашим любимым блюдом: как варить перловку, чтобы она была мягкой

01:20

"Делают пластику и учат поведению": эксперт раскрыл, как находят двойников ПутинаВидео

00:41

На дочь украинской актрисы в Турции напала россиянка

18 июля, вторник
23:47

Зачем? Все равно скажут "переобулся": Монатик рассказал о переходе на украинскийВидео

Реклама
23:32

Банки могут сдуться и взорваться: зачем переворачивать консервацию, пока она горячая

23:19

Новая избранница Билла Гейтса спровоцировала слухи про помолвку

23:15

Путин говорил о захвате Украины 20 лет назад, Запад закрыл на это глаза - Саакашвили

22:27

ПВО, боеприпасы и броня для ВСУ: все итоги заседания Рамштайн-14

22:21

Нереальная головоломка взорвет мозг: нужно найти 10 отличий

21:57

"Оружия будет больше": в ОП заинтриговали громким заявлением

21:35

"Он фашист": Зеленский наехал на Путина и сказал, как должна завершится война

21:27

Дорофеева призналась, стала ли она Кацуриной, и как муж делал ей предложениеВидео

21:04

"Не отпускаю": адвоката заперли в ТЦК в Чернигове, когда он пришел по делу клиента

21:04

ВСУ перехватили инициативу на востоке и юге: в Минобороны заявили о продвижении

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять