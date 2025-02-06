Не на деревьях или кустах: люди поражены из-за того, как именно растет арахис

Оказывается, арахис является уникальным растением, которое только цветет над землей.

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Интересные факты об арахисе / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой жизненный цикл арахиса

Где растут его плоды

Подавляющее большинство людей покупает арахис в магазинах и редко задумывается над его происхождением. Однако, этот факт может многих удивить.

Один пользователь Reddit произвел настоящий фурор в Интернете, поделившись своим циклом выращивания арахиса, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Как выращивают арахис

Обычно арахис созревает от четырех до пяти месяцев, прежде чем его можно будет собрать. После этого он проходят сортировку, упаковку и распределяется по магазинам для потребления.

Но в сообщении на Reddit под названием "Какие очевидные вещи вы только что узнали?" пользователь признался, что только открыл для себя жизненный цикл арахиса.

"Я понятия не имел, что арахис растет под землей, пока не увидел видео на Reddit. Думаю, я всегда считал, что они растут на, не знаю, арахисовом дереве? Арахисовый куст? Я был потрясен", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что арахис, на самом деле, является уникальным растением, поскольку цветет над землей, а плодоносит под землей.

"Многие люди удивляются, когда узнают, что арахис растет под землей, а не на деревьях, как грецкий орех", - говорится в сообщении.

Отмечается, что арахис высевают после последних заморозков в апреле-мае, заглубляя на несколько сантиметров в почву и располагая на расстоянии 3-6 сантиметров друг от друга в аккуратных рядах.

Всходы арахиса появляются из почвы примерно через 10 дней после посадки. Они вырастают в зеленое, овально-лиственное растение высотой около 45 сантиметров. В отличие от большинства растений, арахис цветет над землей, а плодоносит под землей.

Примерно через 40 дней после посадки у основания растения появляются желтые цветы. После самоопыления лепестки опускаются, и арахис начинает формироваться в так называемом "колышке". Этот колышек тянется вниз, углубляясь в почву, где на кончике находится зародыш арахиса, который со временем становится горизонтальным и превращается в знакомое нам растение.

Пользователи социальных сетей были поражены этими фактами, а один из них прокомментировал это так: "Я мог бы прожить всю свою жизнь, думая, что существуют арахисовые деревья".

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Что такое reddit? Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

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