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Не на того напал: питон попытался съесть мангуста, но поплатился

5 апреля 2023, 17:46
Питон в один момент превратился из охотника в жертву.
Мангуст
Мангуст не стал обедом питона / скриншот с видео

Питон, который попытался съесть одного из мангустов, был атакован и убит группой зверьков.

Видео произошедшего было зафиксировано автором Авалоном Котце, который заметил происходящее, выглянув из окна своей кухни, пишет newsweek.

На опубликованных кадрах видно, как змея пытается задушить одного из мангустов, но в это время 15 других членов стаи начинают нападение на рептилию. Группа зверьков отрывает куски кожи с тела питона.

видео дня

Видео собрало более трех миллионов просмотров и 200 тысяч лайков с момента его публикации.

Питон напал на мангуста
Питон напал на мангуста / скриншот с видео

Полосатые мангусты, которых можно увидеть на видео, являются социальными млекопитающими и обитают в Африке южнее Сахары. Они находятся на вершине пищевой цепи и питаются насекомыми, птицами, яйцами, улитками, фруктами и даже змеями.

Эти животные живут группами по 20 особей, в которых есть один доминантный самец, возглавляющий стаю. Хотя каждое животное ищет пищу самостоятельно, они также выполняют ряд социальных обязанностей, таких как защита от хищников и охота на змей.

Ранее мы рассказывали, что мужчина, который, как считалось, был кремирован почти десять лет назад, был найден живым и здоровым.

Чжо Канлуо сбежал из дома престарелых в 2014 году, и родственники и жители деревни по ошибке опознали его по телу, найденному на обочине дороги

Также сообщалось, что американка Ребекка Килберн из Мичигана столкнулась с серьезной проблемой - она не может найти обувь для своего 14-летнего сына. Пару кроссовок ей приходится искать по всему миру, поскольку длина ступни у ребенка целых 23 размера по стандартам США (ступня 38-40 см).

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Автор: Сергей Кущ
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