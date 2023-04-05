Не на того напал: питон попытался съесть мангуста, но поплатился

Питон в один момент превратился из охотника в жертву.

Мангуст не стал обедом питона / скриншот с видео

Питон, который попытался съесть одного из мангустов, был атакован и убит группой зверьков.

Видео произошедшего было зафиксировано автором Авалоном Котце, который заметил происходящее, выглянув из окна своей кухни, пишет newsweek.

На опубликованных кадрах видно, как змея пытается задушить одного из мангустов, но в это время 15 других членов стаи начинают нападение на рептилию. Группа зверьков отрывает куски кожи с тела питона.

видео дня

Видео собрало более трех миллионов просмотров и 200 тысяч лайков с момента его публикации.

Питон напал на мангуста / скриншот с видео

Полосатые мангусты, которых можно увидеть на видео, являются социальными млекопитающими и обитают в Африке южнее Сахары. Они находятся на вершине пищевой цепи и питаются насекомыми, птицами, яйцами, улитками, фруктами и даже змеями.

Эти животные живут группами по 20 особей, в которых есть один доминантный самец, возглавляющий стаю. Хотя каждое животное ищет пищу самостоятельно, они также выполняют ряд социальных обязанностей, таких как защита от хищников и охота на змей.

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