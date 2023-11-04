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Не работает пульт: простые шаги для его перезапуска

Яна Ставская
4 ноября 2023, 02:20
Если не работает пульт - скорее всего, проблема в том, что он грязный. Его необходимо почистить, но делать это следует осторожно.
Не работает пульт: простые шаги для его перезапуска
Читайте, как перезапустить пульт от телевизора / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Пульт важно держать в постоянной чистоте, чтобы не залипали кнопки, а сигнал доставал до телевизора. Но если проблему поздно предотвращать, следует прибегнуть к крайним мерам. Читайте на Главреде, как почистить пульт от телевизора.

Как почистить пульт от телевизора в домашних условиях

Перед тем, как ковырять технику, обязательно извлеките батарейки. Иначе вы рискуете сбить на ТВ все настройки. Вот чем почистить контакты в пульте:

  • аэрозольный баллончик (специальные спреи);
  • мягкие кисти для удаления пыли;
  • мягкая влажная салфетка;
  • ватная палочка в изопропиловом спирте.

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Телевизор, пульт
Есть несколько признаков, как понять что не работает пульт от телевизора / УНИАН

Есть два способа, как почистить пульт от телевизора снаружи.

Используйте мягкую салфетку из микрофибры или чистую салфетку, чтобы аккуратно протереть внешние поверхности пульта. Эти салфетки хорошо собирают пыль и масло от пальцев, и при этом они не оставляют царапин на пластике.

Если на пульте есть пятна или грязь, которые не удаляются с помощью сухой салфетки, вы можете слегка смочить ее чистой водой или изопропиловым спиртом (изопропанолом). Протрите пульт влажной салфеткой и затем сухой, чтобы избежать попадания воды внутрь пульта.

Используйте уголок салфетки, скрученный в тонкую полоску или ватную палочку, смоченную в спирте, чтобы аккуратно очистить места между клавишами и вокруг них.

После чистки дайте пульту полностью высохнуть перед вставкой батареек и использованием.

Чтобы очистить пульт от телевизора от жира, проведите смоченной ватной палочкой по контактам на печатной плате внутри пульта и по контактам на корпусе батарейного отсека. При необходимости аккуратно двигайтесь взад и вперед, чтобы удалить любые осевшие загрязнения.

Помните, что разборка пульта и очистка внутренних частей могут повлечь за собой утрату гарантии, если она еще действует, поэтому убедитесь, что вы знаете, что делаете, или проконсультируйтесь с профессионалами, если у вас возникли сомнения.

Как восстановить токопроводящий слой на пульте

Токопроводящий слой обычно представляет собой тонкую металлическую или углеродную пленку на печатной плате внутри пульта.

Если у вас есть проблемы с токопроводящим слоем на пульте, то лучшим решением будет обратиться к профессиональным специалистам в сервисном центре, которые имеют необходимое оборудование и опыт для выполнения такого вида ремонта.

Как перезапустить пульт от телевизора

Перед перезапуском пульта убедитесь, что батарейки извлечены. Это важно, чтобы избежать случайных действий или повреждений во время процедуры.

После извлечения батареек подождите примерно 10-15 секунд. Это позволяет пульту полностью разрядиться и сбросить временные настройки.

После ожидания вставьте батарейки обратно в пульт в правильной полярности (+ и -). Обычно на корпусе пульта указано, как вставлять батарейки правильно.

После вставки батареек пульт должен перезапуститься автоматически. Если это не произошло, нажмите кнопку питания (обычно она имеет символ включения/выключения, такой как "Power" или "On/Off") и удерживайте ее несколько секунд. Это заставит пульт начать работу.

Если после выполнения этих шагов пульт все равно не работает, возможно, он требует замены батареек, или у него есть другие проблемы, такие как поломка или неправильное соединение.

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