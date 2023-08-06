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"Неделя будет безумной": Украину ждет мучительная новая атака - прогноз по городам

Мария Тупик
6 августа 2023, 10:11 обновлено 6 августа, 10:31
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Астролог Ангелина Вакулина рассказала Главреду, что будущая неделя будет очень напряженной и с массовыми обстрелами.
Война, Война в Украине, ВСУ, прогноз войны в Украине
Прогноз войны в Украине / Коллаж Главред, фото t.me/KOS_ZSU, pixabay, Василь Славецький. Генштаб ВСУ

Будущая неделя в Украине будет очень напряженной. Как говорит астролог Ангелина Вакулина, оккупанты хотят устроить масштабные обстрелы с жертвами.

"Всю Украину ждет очень напряженная будущая неделя. Будет лететь, все что летает и все, что накопили", - говорит астролог, передает Главред.

По словам Вакулиной, у России есть новые цели. Она назвала города, где стоит быть особо внимательным.

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Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

"Западная Украина, Киев и область, Сумы и область, Черкассы и область. Тревогу пережидать в укрытии. Есть цели", - сказала астролог.

Где ждать массового обстрела на будущей неделе

"Прилеты с жертвами могут быть в Одессе, Николаеве, Херсоне и Запорожье", - отметила Вакулина и предупредила, что во время тревоги стоит идти в укрытия.

Вакулина отмечает, что Украину ждут и масштабные обстрелы. В зоне риска:

  • Винница
  • Днепр
  • Харьков
  • Черкассы
  • Киев и область
  • Сумы и область

"Нас заставляют привыкнуть к кошмару и просят адаптироваться к жизни в новых реалиях", - сказала она.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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