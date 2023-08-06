"Неделя будет безумной": Украину ждет мучительная новая атака - прогноз по городам

Будущая неделя в Украине будет очень напряженной. Как говорит астролог Ангелина Вакулина, оккупанты хотят устроить масштабные обстрелы с жертвами.
"Всю Украину ждет очень напряженная будущая неделя. Будет лететь, все что летает и все, что накопили", - говорит астролог, передает Главред.
По словам Вакулиной, у России есть новые цели. Она назвала города, где стоит быть особо внимательным.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
"Западная Украина, Киев и область, Сумы и область, Черкассы и область. Тревогу пережидать в укрытии. Есть цели", - сказала астролог.
Где ждать массового обстрела на будущей неделе
"Прилеты с жертвами могут быть в Одессе, Николаеве, Херсоне и Запорожье", - отметила Вакулина и предупредила, что во время тревоги стоит идти в укрытия.
Вакулина отмечает, что Украину ждут и масштабные обстрелы. В зоне риска:
- Винница
- Днепр
- Харьков
- Черкассы
- Киев и область
- Сумы и область
"Нас заставляют привыкнуть к кошмару и просят адаптироваться к жизни в новых реалиях", - сказала она.
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