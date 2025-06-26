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Необычный ребус: найдите 3 отличия в картинке с мужчиной на заправке за 39 секунд

Виталий Кирсанов
26 июня 2025, 05:50
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Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Сегодня мы представляем вам две картинки мужчины, заправляющего бензин в свой грузовик. На первый взгляд картинки могут показаться одинаковыми, однако на самом деле между этими изображениями есть 3 едва заметных различия. Как вы думаете, сможете ли вы найти их все всего за 39 секунд? Попробуйте разгадать эту головоломку и проверьте, насколько вы наблюдательны.

Главная задача для вас? Вам нужно найти все три различия в картинках. Итак, будьте внимательны и не позволяйте ничему ускользнуть от ваших острых глаз. Нажмите на таймер и уложитесь всего в 39 секунд.

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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