Обнаружить одно отличие сможет только самый внимательный: вызов для наблюдательных

Если вы считаете, что обладаете острой наблюдательностью, сейчас есть шанс это доказать.

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Нужно за 5 секунд найти отличие / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, JapranJosh

Головоломки - это больше, чем просто загадки, это тренировка для вашего ума. Эти задания бывают разных форм: от логических головоломок до игр со словами - все они предназначены для проверки ваших навыков мышления. Портал JapranJosh поделился очередной головоломкой для самых внимательных.

Если вы считаете, что обладаете острой наблюдательностью, сейчас есть шанс это доказать.

На картинке вам нужно найти самозванца среди единорогов, который отличается от остальных. Однако не всё так просто, у вас будет ограниченное время. Вам нужно найти единорога, который не похож на других за всего лишь 5 секунд. Все, что вам нужно, это зоркий глаз и острый ум, чтобы точно найти отличие.

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Итак, вы готовы к испытанию? Если да, тогда запустите таймер и "отправляйтесь" на поиски единорога.

Попробуйте за 5 секунд найти отличие / jagranjosh

Если вам не удалось найти ответ, не отчаивайтесь! Вы можете попробовать решить его без ограничения времени.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Правильный ответ к головоломке / jagranjosh Правильный ответ к головоломке / jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка - это задача, для решения которой обычно требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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