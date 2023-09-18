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Оладьи будут пышные, как тучки: рецепт от Евгения Клопотенко

Сергей Кущ
18 сентября 2023, 10:18 обновлено 18 сентября, 10:19
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Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить божественные оладьи на дрожжах и молоке.
Рецепт оладьев от Евгения Клопотенко
Рецепт оладьев от Евгения Клопотенко / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, klopotenko.com

Оладьи - это классическое блюдо, которое всегда радует своим вкусом и ароматом. Шеф-повар Евгений Клопотенко неоднократно делился различными вариациями приготовления этого блюда.

На это раз он рассказал, как приготовить оладьи на дрожжах и молоке. Клопотенко советует добавлять их в молоко температуры 36 градусов, ведь в холодном молоке они не активируются, а в горячем - погибнут.

Кстати ранее повар поделился суперским рецептом - квашеная капуста, которой нельзя наесться: рецепт от Евгения Клопотенко.

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Для приготовления оладьев на молоке вам понадобиться:

  • 250 мл молока
  • 10 г прессованных дрожжей
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 яйцо
  • 200 г пшеничной муки
  • щепотка соли
  • 2 ст. л. растительного масла

Оладьи на дрожжах - рецепт от Клопотенко

  1. В подогретое до 36 градусов молоко добавьте 10 г прессованных дрожжей, 1 ст. л. сахара и перемешайте. В молоко с дрожжами добавьте также, 1 яйцо, 200 г муки, щепотку соли и замесите тесто ложкой. По консистенции оно должно получиться как густая сметана.
  2. Миску с тестом накройте пищевой пленкой или чистым полотенцем и поставьте подходить в теплое место на 40-50 мин.
  3. Когда тесто подойдет, на сковородку вылейте 2 ст. л. растительного масла и хорошо разогрейте. Выкладывайте на сковороду тесто по 1 ст. л. на каждый оладьи и жарьте до румяной корочки по 2-3 мин с обеих сторон.
  4. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло, а после подавайте горячими.

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