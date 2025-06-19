"Она мне так не понравилась": кто играет маму Верки Сердючки

Единицы знают, кто на самом деле мама Верки Сердючки.

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Кто на самом деле мама Верки Сердючки / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka/

Вы узнаете:

Кто исполняет роль мамы Верки Сердючки

Каким было первое знакомство Данилко и Белоконь

Верка Сердючка - яркий сценический образ, который создал Андрей Данилко и который на протяжении многих лет остается популярным как и в Украине, так и за ее пределами.

Однако не все знают, что за бабка с Веркой Сердючкой постоянно появляется на сцене или в эфирах программ. Главред узнал, кто мать Верки Сердючки и как она начала выступать с Данилко.

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Настоящее имя сценической мамы Верки Сердючки - Инна Белоконь. Это украинская актриса, певица и обладательница звания заслуженной артистки Украины. Она не просто исполняет роль молчаливой и иногда забавно-поучительной мамы, но и мастерски поддерживает дуэт на сцене.

Об Инне сам Данилко рассказывал в интервью неоднократно, называя ее не только своей партнершей по сцене, но и близким человеком. В частности он это сказал украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Если бы мне кто-то сказал 25 лет назад, что мы будем так дружить и превратимся в родственников, я бы никогда не поверил, потому что мы были в разных группах в торговом училище. Она мне так не понравилась... Из такой нелюбви это превратилось в то, что она стала самым близким человеком для меня на сегодняшний момент", - признался Данилко.

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Кто такой Андрей Данилко? Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Звезда + Звезда", "Х-фактор", "Маска", и др.

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