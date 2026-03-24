Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему ежедневный душ после 60 лет может навредить здоровью: названа оптимальная частота

Дарья Пшеничник
24 марта 2026, 15:21
С годами организм вырабатывает значительно меньше естественного защитного жира.

Как часто следует принимать душ в пожилом возрасте / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как меняется кожа после 70 лет
  • Как часто пожилым людям следует мыться

С возрастом даже обычное утро в ванной может доставлять дискомфорт, о котором многие стесняются говорить. После 60 лет все больше людей замечают, что кожа после душа становится сухой, стянутой, а любимые средства вдруг перестают работать.

видео дня

Главред выяснил, почему это происходит и как правильно выстроить режим гигиены в пожилом возрасте.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

Что происходит с кожей после 70 лет

Организм постепенно вырабатывает меньше естественного жира, который формирует защитный барьер. Это подтвердило клиническое исследование с участием 150 женщин в возрасте от 18 до 80 лет: именно после 70 лет уровень кожного себума резко падает, пишет УНИАН.

В результате горячая вода и обычное мыло действуют значительно агрессивнее — буквально смывают естественный "щит". Особенно уязвимым становится роговой слой, который держится на керамидах — жировых "цементирующих" молекулах между клетками.

Зимой ситуация ухудшается: мороз и сухой воздух от отопления вымывают керамиды еще быстрее. Именно поэтому крем, который служил годами, вдруг перестает давать ощущение комфорта.

Частота принятия душа: миф или правило

Другое исследование с участием 438 человек показало, что для состояния кожи почти нет разницы, принимает ли человек душ 1–2 раза в неделю или более 6. Главный критерий — не количество процедур, а реакция кожи после них.

Эксперты отмечают: если после воды появляется сухость или стянутость, стоит уменьшить частоту мытья и перейти на мягкие средства.

Рекомендуемый режим мытья для людей старшего возраста

Специалисты советуют пожилым людям мыться осторожнее. Обычно достаточно двух полноценных теплых душей в неделю с очень мягкими средствами без ароматизаторов. Если человек много двигается или живет в теплом помещении, частоту можно увеличить до трех раз. А ежедневно стоит лишь быстро освежать лицо, руки и подмышки, не перегружая все тело лишним мытьем.

Также эксперты советуют наносить увлажняющий крем в течение трех минут после душа, пока кожа еще слегка влажная — так средство действует значительно эффективнее.

Оптимально, чтобы вода во время душа была приятно теплой — примерно 36 °C, а сама процедура длилась не более десяти минут, чтобы не пересушивать кожу.

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

здоровье жизнь
Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять