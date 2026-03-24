Почему ежедневный душ после 60 лет может навредить здоровью: названа оптимальная частота

С годами организм вырабатывает значительно меньше естественного защитного жира.

Как часто следует принимать душ в пожилом возрасте

Вы узнаете:

Как меняется кожа после 70 лет

Как часто пожилым людям следует мыться

С возрастом даже обычное утро в ванной может доставлять дискомфорт, о котором многие стесняются говорить. После 60 лет все больше людей замечают, что кожа после душа становится сухой, стянутой, а любимые средства вдруг перестают работать.

Главред выяснил, почему это происходит и как правильно выстроить режим гигиены в пожилом возрасте.

Что происходит с кожей после 70 лет

Организм постепенно вырабатывает меньше естественного жира, который формирует защитный барьер. Это подтвердило клиническое исследование с участием 150 женщин в возрасте от 18 до 80 лет: именно после 70 лет уровень кожного себума резко падает, пишет УНИАН.

В результате горячая вода и обычное мыло действуют значительно агрессивнее — буквально смывают естественный "щит". Особенно уязвимым становится роговой слой, который держится на керамидах — жировых "цементирующих" молекулах между клетками.

Зимой ситуация ухудшается: мороз и сухой воздух от отопления вымывают керамиды еще быстрее. Именно поэтому крем, который служил годами, вдруг перестает давать ощущение комфорта.

Частота принятия душа: миф или правило

Другое исследование с участием 438 человек показало, что для состояния кожи почти нет разницы, принимает ли человек душ 1–2 раза в неделю или более 6. Главный критерий — не количество процедур, а реакция кожи после них.

Эксперты отмечают: если после воды появляется сухость или стянутость, стоит уменьшить частоту мытья и перейти на мягкие средства.

Рекомендуемый режим мытья для людей старшего возраста

Специалисты советуют пожилым людям мыться осторожнее. Обычно достаточно двух полноценных теплых душей в неделю с очень мягкими средствами без ароматизаторов. Если человек много двигается или живет в теплом помещении, частоту можно увеличить до трех раз. А ежедневно стоит лишь быстро освежать лицо, руки и подмышки, не перегружая все тело лишним мытьем.

Также эксперты советуют наносить увлажняющий крем в течение трех минут после душа, пока кожа еще слегка влажная — так средство действует значительно эффективнее.

Оптимально, чтобы вода во время душа была приятно теплой — примерно 36 °C, а сама процедура длилась не более десяти минут, чтобы не пересушивать кожу.

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны.

