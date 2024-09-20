Мало кто знает, что замедленный темп жизни и отдых на постоянной основе может гораздо лучше отразиться на самочувствии и качестве жизни, чем быстрый темп и постоянные дела. Как пишет BBC, "ничего не делать" бывает полезно.
Эмма Гэннон, автор книги "Год ничего", после полного выгорания решила взять целый год для отдыха и восстановления. И результаты ее эксперимента поразили многих.
Она проводила время, наблюдая за птицами, ведя дневники, смотря детские шоу, и даже купаясь в холодной воде. Она также отказалась от культуры постоянного достижения и производительности.
В результате она научилась правильно и без давления на саму себя использовать собственное время и энергию - главные ресурсы, которые крайне важно беречь каждому человеку.
С точки зрения здоровья, что также неоднократно подтверждали неврологи. В состоянии "ничегонеделания" мозг все равно сохраняет высокую активность, что может развить творческие способности, вдохновение или помочь решить сложную задачу.
Что известно о BBC?
Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.
По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.
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