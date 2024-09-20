В современном мире люди стремятся успевать выполнять десятки задач в течение дня, даже не догадываясь, насколько это может быть вредно.

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Польза от отдыха и замедленной жизни недооценена / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Мало кто знает, что замедленный темп жизни и отдых на постоянной основе может гораздо лучше отразиться на самочувствии и качестве жизни, чем быстрый темп и постоянные дела. Как пишет BBC, "ничего не делать" бывает полезно.

Эмма Гэннон, автор книги "Год ничего", после полного выгорания решила взять целый год для отдыха и восстановления. И результаты ее эксперимента поразили многих.

Она проводила время, наблюдая за птицами, ведя дневники, смотря детские шоу, и даже купаясь в холодной воде. Она также отказалась от культуры постоянного достижения и производительности.

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В результате она научилась правильно и без давления на саму себя использовать собственное время и энергию - главные ресурсы, которые крайне важно беречь каждому человеку.

С точки зрения здоровья, что также неоднократно подтверждали неврологи. В состоянии "ничегонеделания" мозг все равно сохраняет высокую активность, что может развить творческие способности, вдохновение или помочь решить сложную задачу.

Что известно о BBC? Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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