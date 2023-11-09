Почему слёзы солёные: неожиданный ответ просто убьет наповал

Почему у человека слезы соленые - очевидный ответ, о котором мало кто догадывался.

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Какой орган отвечает за слезы / Коллаж: Главред, Фото: Рixabay/Counselling, Рixabay/innamykytas

Наверняка каждый из нас хотя бы раз в жизни вольно или невольно пробовал слезы на вкус. При этом у слез есть характерный соленый привкус.

Ответ на вопрос о том, почему слезы у людей соленые, заложены самой природой. Дело в том, что в человеческом организме практически каждый орган содержит определенное количество соли.

Почему у людей слезы соленые

Если взглянуть на вопрос строго по-научному, то ответ очевиден, ведь почти на 100% человеческие слезы состоят из воды. При этом буквально 1% в их составе занимают различные неорганические вещества.

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Причем среди которых выделяется и хлорид натрия, более известный как поваренная соль. Именно его наличие придает человеческим слезам всем известный соленый привкус.

Почему слезы соленые – приметы

По некоторым наблюдениям, на соленость слез может влиять настроение человека, который плачет. При этом по мнению отдельных эндокринологов, самые соленые слезы бывают у людей, которые плачут из жалости к себе самим. При этом издавна считается, что самые соленые слезы получаются, когда человек плачет от горя.

Как слезы влияют на психику

Несмотря на кажущееся противоречие, плач по наблюдениям повышает настроение и гармонизирует эмоции. Об этом говорят и специалисты. Отмечается, что наблюдаются даже такие неожиданные последствия как то, что слезы утихомиривают болевые ощущения и даже влияют на повышение настроения.

При этом объяснение довольно простое – на физиологическом уровне плач способствует учащенному дыханию, что в свою очередь насыщает организм кислородом. Специалисты добавляют, что в итоге приток свежего воздуха помогает по-иному взглянуть на любую сложную ситуацию.

В чем польза плакать

Глубокий плач способен оказывать заметное влияние на организм человека, что подтверждают авторитетные медицинские исследования. Ведь со слезами организм очищается от гормона стресса кортизола.

В то же время слезы вырабатывают такие вещества как окситоцин и серотонин. Это своеобразные гормоны счастья, тепла и привязанности, которые обладают антимикробным действием благодаря лизоциму.

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