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Психолог Дмитрий Карпачев объяснил женщинам, как не быть рабыней у своего мужа

Елизавета Бельмас
29 сентября 2023, 17:31
Проблема, к сожалению, знакома многим женщинам.
Как не быть рабыней у своего мужа
Как не быть рабыней у своего мужа / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Многие женщины в своей жизни не раз ощущали усталость от работы по дому и бесконечной заботы о блазких. И всё бы ничего, если бы не доходило до ощущений себя "рабом" в собственном доме.

О подобной проблеме рассказал и психолог Дмитрий Карпачев.

А если вам интересна тема психологии, читайте наш материал: В чем смысл уборки: психолог Карпачев утверждает, что можно не убирать дома.

видео дня

Дмитрий Карпачев - известный на всю Украину психолог, который специализируется на отношениях внутри семьи. Эксперт дал ответ на вопрос женщине о том, как объяснить мужу что я устала и я "не рабыня".

Психолог утверждает, что женщина, которая задалась вопросом о том, как объяснить мужу что со мной так нельзя - должна прежде всего сказат себе о том, что с ней так нельзя.

Перед тем, как объяснять мужу, что ты не рабыня - объясни это себе, а когда ты объяснишь это себе, то и с мужем вопрос разрешится сам собой, - рассказал Дмитрий Карпачев.

Смотрите видео о том, как решить проблему с мужем:

@psychologonline Как объяснить мужу, что ты не рабыня? Дмитрий Карпачев #карпачев#муж#семья♬ оригинальный звук - psychology

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