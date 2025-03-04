Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 10

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы позволяют хорошо провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти спрятанную цифру.
Головоломку от Times Now нельзя назвать простой. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно посмотреть на картинку и немного подумать.
На рисунке – множество цифр 20 на зеленом фоне. Фишка в том, что они некоторые из них расположены в неправильной форме, и это может нас запутать. Задача – найти среди них цифру 10.
Авторы не указали, за сколько секунд нужно отыскать правильную цифру. Поэтому вы можете сами установить это время. Главное – сделать это как можно быстрее.
Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти цифру 10? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол картинки, а потом чуть левее, ближе к центру. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Среди множества цифр 28 нужно найти одну-единственную 23. На разгадку дается всего 6 секунд.
Также можно разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. Там нужно за 5 секунд найти цифру 24 в правильной форме. Придется проявить смекалку, чтобы понять, где она спрятана.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение, где надо за 3 секунды найти цифру 8. Сделать это нужно, рассматривая таблицу, где нарисовано множество цифр 9.
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