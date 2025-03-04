Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 10

Андрей Ганчук
4 марта 2025, 06:30
26
Попробуйте разгадать достаточно непростую оптическую иллюзию – нужно проявить великолепную смекалку, чтобы найти цифру, которая спрятана от нас.
загадка
Найдите цифру 10 / Times Now

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы позволяют хорошо провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти спрятанную цифру.

Головоломку от Times Now нельзя назвать простой. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно посмотреть на картинку и немного подумать.

На рисунке – множество цифр 20 на зеленом фоне. Фишка в том, что они некоторые из них расположены в неправильной форме, и это может нас запутать. Задача – найти среди них цифру 10.

видео дня

Авторы не указали, за сколько секунд нужно отыскать правильную цифру. Поэтому вы можете сами установить это время. Главное – сделать это как можно быстрее.

Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете нужную цифру / Times Now

Не удалось найти цифру 10? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол картинки, а потом чуть левее, ближе к центру. Правильный ответ обведен красным кружком.

Разгадка
Если нашли цифру 10, у вас прекрасное зрение / Times Now

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Среди множества цифр 28 нужно найти одну-единственную 23. На разгадку дается всего 6 секунд.

Также можно разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. Там нужно за 5 секунд найти цифру 24 в правильной форме. Придется проявить смекалку, чтобы понять, где она спрятана.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение, где надо за 3 секунды найти цифру 8. Сделать это нужно, рассматривая таблицу, где нарисовано множество цифр 9.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

головоломки
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Ответ на плохое поведение": Трамп приостановил военную помощь Украине - CNN

"Ответ на плохое поведение": Трамп приостановил военную помощь Украине - CNN

06:57Война
Когда подпишут соглашение о минералах: у Зеленского и Трампа сделали новые заявления

Когда подпишут соглашение о минералах: у Зеленского и Трампа сделали новые заявления

03:43Политика
Верховная Рада официально обратилась с заявлением к Трампу

Верховная Рада официально обратилась с заявлением к Трампу

01:11Политика
Реклама

Популярное

Ещё
"Ты смотри, что творится": Максим Галкин поразил поддержкой Владимира Зеленского

"Ты смотри, что творится": Максим Галкин поразил поддержкой Владимира Зеленского

Гороскоп на сегодня 4 марта: Ракам - необычайная сила, Скорпионам - сюрприз

Гороскоп на сегодня 4 марта: Ракам - необычайная сила, Скорпионам - сюрприз

Трамп встретится с Путиным быстрее, чем планировалось: в CNN раскрыли детали

Трамп встретится с Путиным быстрее, чем планировалось: в CNN раскрыли детали

"Родная": Максим Галкин показал, как сейчас выглядит Алла Пугачева

"Родная": Максим Галкин показал, как сейчас выглядит Алла Пугачева

Китайский гороскоп на завтра 4 марта: Змеям - ошибки, Обезьянам - драма

Китайский гороскоп на завтра 4 марта: Змеям - ошибки, Обезьянам - драма

Последние новости

07:10

Чем отличаются 2 женщины: только остроглазый гений ответит за 21 секунду

06:57

"Ответ на плохое поведение": Трамп приостановил военную помощь Украине - CNN

06:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 10

06:10

Как старый аферист Трамп и Маск зарабатывают сотни миллионовмнение

05:48

Гороскоп на завтра 5 марта: Близнецам - радостная новость, Рыбам - успех

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

05:00

Непростая IQ-задача: найдите 5 отличий на картинке с птицами за 21 секунду

04:45

Как правильно "рушник" или "полотенце": какой ошибки стоит избегатьВидео

04:07

"Раньше такого не было": Украина освободила ряд населенных пунктов, РФ истощенаВидео

03:43

Когда подпишут соглашение о минералах: у Зеленского и Трампа сделали новые заявления

Реклама
03:31

Секретная комбинация: зачем водители зажимают две кнопки стеклоподъемников

03:30

"Будет полным позором": Коваленко объяснил, зачем Трампу УкраинаВидео

01:30

Элтон Джон с мужем "засветили" красавчиков-сыновей

01:11

Верховная Рада официально обратилась с заявлением к Трампу

00:56

Мощные взрывы, есть пострадавшие: РФ ударила Шахедами по ОдессеФото

00:05

У Трампа остановили финансирование поставок нового оружия Украине – WSJ

03 марта, понедельник
22:43

"Душой с вами": Алла Пугачева сделала громкое публичное заявление

22:37

"Базовый сценарий войны" и мирные переговоры: Зеленский раскрыл детали Ставки

22:28

Евровидение-2025: в прогнозах букмекеров для Украины добавилось оптимизма

22:24

Трамп сделал новые заявления о сделке по минералам и Зеленском: подробностиВидео

22:23

В Курской области обострение, ВСУ в тяжелой ситуации – DeepState

Реклама
22:00

Удар по полигону ВСУ и новые обвинения Трампа: главные новости Украины (дайджест)

21:58

"Посмотрим, что произойдет в следующие 48 часов": о чем будет говорить Трамп в Конгрессе

21:41

"Есть тайные места": путинист Пригожин нашел замену Валерии

21:01

Отставка Зеленского и военная помощь: у Трампа раскрыли планы

20:47

Почему женщины набирают вес после 40 лет: диетолог назвала причины

20:44

Зеленский ответил на критику со стороны США и заявил о "настоящем мире"

20:20

Без нового "Минска" и войска с авиацией: Британия объявила о позиции по Украине

19:59

Уменьшает воспаление и омолаживает: эксперты назвали 8 причин есть почаще лук

19:57

Драить туалет вручную больше не надо: что нужно добавить в унитаз, простой метод

19:55

Как быстро прогнать крота с участка - народные методы и проверенные средства

19:47

Теперь будет оглядываться: СБУ объявила путинисту Лепсу о подозрении

19:41

Украину накрывает сильное потепление: где будет +17 градусов

19:26

Очистите себя и дом от негатива: что нужно выбросить 4 марта, приметы

19:10

Команда Трампа устроила цирк против Украинымнение

19:05

Трамп может заморозить военную помощь Украине – Axios

19:02

Сколько оружия для Украины может заблокировать Трамп: аналитики оценили масштабы

18:55

"Худшее заявление": Трамп резко раскритиковал слова Зеленского насчет войны

18:50

"Это не много": у Трампа назвали условия, которые должен выполнить ЗеленскийВидео

18:48

"Мы счастливы": 77-летний Шуфутинский тайно женился на 47-летней женщине

18:45

Сорта огурцов в открытом грунте: что посадить для хорошего урожая

Реклама
18:44

Мерц сделал заявление о перепалке Трампа с Зеленским и предупредил Европу

18:38

Главная инфоцыганка РФ получила большой срок за финансовое мошенничество

18:33

"3 года пыток в плену": в Киеве прошла акция в поддержку корреспондента УНИАН ХилюкаВидео

18:31

Загадка для самых гениальных: найдите спрятавшегося кота за 7 секунд

18:10

Уже есть несколько вариантов прекращения огня: что об этом известно

17:29

Белый дом требует отставки Зеленского: кем его хотят заменить Трамп и Путин

17:00

Пригоревшую пищу с посуды идеально отчистит копеечное средство: что стоит сделать

16:58

4 марта: какой церковный праздник, день ангела и что нельзя делать в пост

16:10

"Я хотела уйти от мужа из-за его перепадов настроения": как удалось спасти брак

16:09

Цветущий сад за несколько минут: садовод рассказал, что нужно сделать в марте

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять