Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти панду за 6 секунд

Когда нужно немного переключиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разными, но каждый из них позволяет потренировать свой интеллект и весело провести время с друзьями или в кругу семьи. На этот раз нам нужно найти панду, которая отличается от других.
Головоломка от Jagranjosh не самая сложная, но для того, чтобы ее разгадать, нужно сначала внимательно рассмотреть картинку и разобраться, где же особенная панда.
На картинке – множество панд. Наша задача – найти панду, которая отличается от других.
Дается всего 6 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти особенную панду? Ловите подсказку: у панды, которую мы искали, бантик белого цвета, тогда как у всех остальных – светло зеленые.
Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, в котором за 5 секунд нужно найти букву S. Ребус немного запутанный, потому что на таблице множество цифр 25 в правильной и неправильной форме.
Также можно поразгадывать ребус, в котором надо за 3 секунды найти цифру 8. Ее следует отыскать среди огромного количества цифр 9, которые полностью покрывают картинку.
А еще у нас есть головоломка, где надо за 11 секунд найти букву W. Нужную букву будет отыскать достаточно сложно, поскольку на таблице, где спрятана W, множество букв M.
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