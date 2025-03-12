Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти человека из будущего

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии бывают разными, но каждая из них позволяет немного потренировать интеллект и весело провести время с друзьями или в кругу семьи. На этот раз нам нужно найти человека из будущего среди пещерных людей.
Головоломка от Jagranjosh непростая и немного запутанная. Надо внимательно смотреть на картинку, чтобы разобраться, кто же здесь из будущего.
На картинке – пещерные люди. Каждый из них занят своим делом. Но один из таких людей – из будущего. Кто он, нам и предстоит разобраться.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти человека из будущего? Ловите подсказку: посмотрите в левый угол картинки.
У второго мужчины слева в руках фонарик, которого не могло бы быть у пещерных людей.
Он и является человеком из будущего.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке множество цифр 9. Наша задача – отыскать среди них цифру 8, причем всего за три секунды.
Также можно попробовать разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке показано много цифр 98. Авторы спрятали и цифру 88, которую нам нужно будет быстро отыскать.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке показано множество снеговиков. Где-то среди них прячется один-единственный медведь, которого нам необходимо найти всего-навсего за 5 секунд.
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