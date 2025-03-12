Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти человека из будущего

Попробуйте разгадать любопытную и достаточно непростую оптическую иллюзию – чтобы найти ответ, нужно проявить очень хорошую смекалку и внимательность.

https://glavred.info/life/rebus-dlya-teh-u-kogo-otlichnoe-zrenie-nado-za-5-sekund-nayti-cheloveka-iz-budushchego-10646285.html Ссылка скопирована

Найдите за 5 секунд человека из будущего / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии бывают разными, но каждая из них позволяет немного потренировать интеллект и весело провести время с друзьями или в кругу семьи. На этот раз нам нужно найти человека из будущего среди пещерных людей.

Головоломка от Jagranjosh непростая и немного запутанная. Надо внимательно смотреть на картинку, чтобы разобраться, кто же здесь из будущего.

На картинке – пещерные люди. Каждый из них занят своим делом. Но один из таких людей – из будущего. Кто он, нам и предстоит разобраться.

видео дня

Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете правильный ответ / Jagranjosh

Не удалось найти человека из будущего? Ловите подсказку: посмотрите в левый угол картинки.

У второго мужчины слева в руках фонарик, которого не могло бы быть у пещерных людей.

Он и является человеком из будущего.

Если нашли человека из будущего, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке множество цифр 9. Наша задача – отыскать среди них цифру 8, причем всего за три секунды.

Также можно попробовать разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке показано много цифр 98. Авторы спрятали и цифру 88, которую нам нужно будет быстро отыскать.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке показано множество снеговиков. Где-то среди них прячется один-единственный медведь, которого нам необходимо найти всего-навсего за 5 секунд.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред