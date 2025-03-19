Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за три секунды найти цифры 6767

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Разные ребусы помогают потренировать смекалку и хорошо провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти 6767 на таблице с другими цифрами.
Головоломка от Jagranjosh достаточно простая. Чтобы ее разгадать, нужно лишь внимательно посмотреть на картинку.
На картинке – множество цифр 6768. Где-то рядом с ними – 6767, которые нам и предстоит найти.
Дается лишь 3 секунды! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти 6767? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки и сразу же увидите правильный ответ.
Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Среди цифр 25, которые изображены в неправильной форме, надо отыскать букву S. Причем всего за 5 секунд.
Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице много цифр 24, изображенных в неправильной форме. Нужно за 5 секунд найти эту же цифру, но нарисованную правильно.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке нарисовано много цифр 89. Нужно найти одну-единственную 88, и сделать это за 6 секунд.
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