Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти птицу

Попробуйте разгадать очень веселую, но крайне непростую головоломку – среди множества оленей, которые изображены на рисунке, нам нужно обнаружить птицу.

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Найдите за 8 секунд птицу среди оленей / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы позволяют потренировать мозг и приятно провести общение с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти птицу среди оленей.

Головоломка от Jagranjosh очень непростая. Олени нарисованы так, чтобы запутать воображение и помешать разгадать иллюзию. Поэтому для разгадки сначала нужно внимательно изучить рисунок.

На картинке – множество веселых оленей. Где-то среди них находится и птица, которую нам нужно будет отыскать.

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Дается всего 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете птицу / Jagranjosh

Не удалось найти птицу? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки и немного левее. Правильный ответ обведен красным кружком.

Если удалось найти птицу, у вас отличное зрение и смекалка / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение. Нужно среди множества вишней найти один-единственный томат. Причем сделать это надо лишь за 5 секунд.

Также можно поразгадывать головоломку, где надо за 11 секунд найти ключ. На первый взгляд кажется, что все ключи одинаковые. Однако есть и особенный ключ, который и предстоит искать.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На кухне среди разных фруктов спрятан ананас. Фрукт на самом виду, но найти его не так и просто. Дается всего 5 секунд на поиск ананаса.

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