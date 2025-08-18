Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти 84

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет хорошо провести время в кругу семьи или с друзьями. На этот раз нам нужно найти цифру 84.
Головоломка от Jagranjosh совсем несложная. Чтобы ее разгадать, достаточно один раз пробежаться по картинке, и правильный ответ будет найден.
На картинке – множество цифр 48. Наша задача – найти среди них 84.
Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти 84? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол картинки, а затем немного левее. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке, где большое количество букв K, нужно найти одну-единственную X. Причем всего за 5 секунд.
Кроме того, можно разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке изображено две собаки. Наша задача – отыскать среди них третью. Правильный ответ может удивить.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке нарисовано много черепашек. Где-то среди них спрятана лягушка. Нам же нужно найти ее всего за 4 секунды.
