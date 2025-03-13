Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 9 секунд найти рыбу

Попробуйте разгадать очень непростую, но интересную оптическую иллюзию – понять, где же здесь спряталась рыба, будет достаточно сложной задачкой.

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Найдите рыбку за 9 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии позволяют потренировать свою смекалку и весело провести время в кругу семьи и друзей. На этот раз нам нужно найти рыбу.

Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. На первый взгляд кажется, что рыбы здесь нет, однако она просто очень хорошо спряталась.

На картинке – ягуар, который, похоже, спит на дереве. Где-то рядом с ним прячется рыба. Наша задача – найти эту рыбу.

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Дается всего 9 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете рыбку / Jagranjosh

Не удалось найти рыбку? Ловите подсказку: посмотрите в верхний правый угол картинки. Правильный ответ обведент красным кружком.

Если нашли рыбку, у вас отличное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На таблице, где множество цифр 28, нужно отыскать одну-единственную 23.

Также можно попробовать разгадать ребус для тех, у кого великолепное зрение. Среди множества цифр 9 спрятана одна 8. Ее нам надо найти всего за три секунды.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке – расстроенные жених и невеста, ведь потерялось обручальное кольцо. Надо помочь им отыскать кольцо за 5 секунд.

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