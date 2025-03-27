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Счета за свет станут меньше: какая температура стирки является самой дешевой

Мария Николишин
27 марта 2025, 15:31
45
Всего одна деталь может помочь уменьшить счета за электроэнергию.
Счета за свет станут меньше: какая температура стирки является самой дешевой
Какая температура стирки является самой дешевой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как сэкономить средства во время стирки
  • Какую температуру стирки можно выбрать

Многие, наверное, хотят уменьшить свои счета за электроэнергию. В наше время сделать это достаточно сложно, ведь все приборы, которые есть в доме, требуют подключения к сети. Однако, начать экономить можно со стиральной машины.

Главред решил разобраться, какая самая дешевая температура для стиральной машины.

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Какой режим стирки самый экономный

Мэтт Эйрс, эксперт по бытовой технике заявил, что основной способ уменьшить расходы на стирку - это изменить стиральное средство и температурный режим, пишет express.co.uk.

Использование экономного режима стирки - это отличный способ сэкономить деньги на стирке, но при этом обеспечить тщательную очистку одежды.

Если в вашей машине нет экономного режима, вы можете достичь аналогичной экономии, установив температуру стирки на уровне 20°C вместо стандартных 40°C или выше.

Чтобы убедиться, что ваша одежда будет столь же чистой, сначала используйте пятновыводитель и дважды проверьте, подходит ли ваш стиральный порошок для стирки при более низкой температуре.

Счета за свет станут меньше: какая температура стирки является самой дешевой
Как избавиться от запаха в стиральной машине / Инфографика: Главред

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