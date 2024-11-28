Справятся только 5% людей: нужно за 7 секунд найти белого медведя

Каждый может увидеть деревья, но только люди с самым высоким IQ могут заметить белого медведя.

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Головоломка / Коллаж: Главред, фото: Mirror, pixabay

Головоломки - это хорошая тренировка для мозга. Они не только интересные, но и достаточно сложные, из-за чего требуют максимального сосредоточения.

Главред нашел для вас одну интересную головоломку.

Как пишет Mirror, головоломка, которая имеет камуфляж белого медведя на фоне белого снега, является визуальной иллюзией, которую только люди с острым зрением смогут разгадать менее чем за семь секунд.

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Там также отметили, что только пять процентов людей могут заметить белого медведя на изображении.

Каждый, кто может найти коварно спрятанного медведя, имеет чрезвычайно высокий IQ и зрение, как у ястреба. Заметить медведя на картинке непростая задача, особенно в пределах семи секунд.

Головоломка / фото: Mirror

Эта головоломка стала еще сложнее из-за того, как расположен медведь. Его белая шерсть идеально маскируется среди снежного ландшафта.

Если вы все еще пытаетесь найти решение, то вот подсказка: ответ легче найти, если сосредоточиться на левой части изображения.

Головоломка / фото: Mirror

Если вам понравилась эта головоломка, то у нас есть похожие тесты. Например: сложная головоломка со спрятанной буквой: задачу нужно решить за 11 секунд.

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Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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