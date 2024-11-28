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Справятся только 5% людей: нужно за 7 секунд найти белого медведя

Мария Николишин
28 ноября 2024, 04:30
104
Каждый может увидеть деревья, но только люди с самым высоким IQ могут заметить белого медведя.
Головоломка
Головоломка / Коллаж: Главред, фото: Mirror, pixabay

Головоломки - это хорошая тренировка для мозга. Они не только интересные, но и достаточно сложные, из-за чего требуют максимального сосредоточения.

Главред нашел для вас одну интересную головоломку.

Как пишет Mirror, головоломка, которая имеет камуфляж белого медведя на фоне белого снега, является визуальной иллюзией, которую только люди с острым зрением смогут разгадать менее чем за семь секунд.

видео дня

Там также отметили, что только пять процентов людей могут заметить белого медведя на изображении.

Каждый, кто может найти коварно спрятанного медведя, имеет чрезвычайно высокий IQ и зрение, как у ястреба. Заметить медведя на картинке непростая задача, особенно в пределах семи секунд.

Головоломка
Головоломка / фото: Mirror

Эта головоломка стала еще сложнее из-за того, как расположен медведь. Его белая шерсть идеально маскируется среди снежного ландшафта.

Если вы все еще пытаетесь найти решение, то вот подсказка: ответ легче найти, если сосредоточиться на левой части изображения.

Головоломка
Головоломка / фото: Mirror

Если вам понравилась эта головоломка, то у нас есть похожие тесты. Например: сложная головоломка со спрятанной буквой: задачу нужно решить за 11 секунд.

Также вас может заинтересовать - потрясающая головоломка с мороженым: только единицы найдут 3 пустых рожка за 30 секунд.

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Что такое головоломки?

Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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