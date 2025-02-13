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Стоит целое состояние: женщина нашла интересный антиквариат прямо в помойке

Мария Николишин
13 февраля 2025, 03:45
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Женщина поделилась фантастической находкой, которая может дорого стоить.
Стоит целое состояние: женщина нашла интересный антиквариат прямо в помойке
Дорогая находка женщины в мусорном баке / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Женщина нашла замечательный столик возле мусорного бака
  • Он, вероятно, изготовлен в 1950-х или 1960-х годах

Женщина сделала впечатляющую находку в мусорном баке. Она считает, что эта вещь может стоить четырехзначную сумму.

Она записала видео в TikTok, чтобы поделиться своим восторгом от новой находки, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

видео дня

Так, Тина Фостер, которая известна в социальных сетях как Hyper DIY'er, сказала, что её находка была настолько красивой, что её мама гордилась бы ею.

"Только сейчас я осознаю, как многому научила меня мама, но что еще более удивительно... сколько знаний этот мой рассеянный мозг держал под замком!", - написала она.

Видео Тины начинается с того, как она заносит в свой дом стол, который ей разрешили забрать соседние строители.

"У меня есть стол за 3000 фунтов стерлингов, который я получила на свалке", - заявила она.

По её словам, это был датский журнальный столик из тикового дерева, спроектированный Петером Хивдтом и Орлой Молгард-Нильсен.

"Я поняла, что это стол, как только увидела его. Забавный факт - мы с мамой когда-то возили антиквариат и торговали им, и большую часть моей жизни она научила меня всему, что я знаю - она бы очень гордилась", - подчеркнула женщина.

Тина считает, что стол был изготовлен где-то в 1950-х или 1960-х годах.

"Я проверила его везде, и он абсолютно идеален. Он нуждается в реставрации, но я это сделаю. Ножки в порядке и ротанговая полочка цела. Я не питаю иллюзий, что получу три тысячи за эту вещь - она красивая, но получить за неё три тысячи вряд ли удастся. Но я её отреставрирую, и тогда она точно будет стоить неплохих денег", - подытожила она.

Женщина нашла старый, но дорогой стол - видео:

@t_dungerees It's only now that I realize just how much my mum taught me but more surprising..how much knowledge this scatty brain of mine has kept locked away! Сверх меры! Все благодаря моей mumma❤️? #skip#treasures#dumpster#dumpsterfinds#dumpsterdiving#skips#dumpsterdiver#thrifter#fyp#viral♬ оригинальный звук - ⚒️hyper diy'er⚒️

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