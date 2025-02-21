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Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинках с грабителем банка за 19 секунд

Виталий Кирсанов
21 февраля 2025, 14:18
46
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Проверьте свои навыки наблюдения в этом захватывающем испытании! Вы увидите два, казалось бы, одинаковых изображения грабителя банка, но не обманывайтесь, поскольку в сцене есть три едва заметных отличия. Сможете ли вы заметить их всего за 19 секунд?

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ваша задача: найти все три отличия, прежде чем истечет время! Различия могут быть где угодно, например, в цветах, формах или даже в расположении самых мелких объектов. Время пошло!

видео дня

Вы нашли все отличия? Если - да, то у вас очень острое зрение.

Тем, кто не смог найти отличия за отведенное время, нужно больше тренироваться. Теперь ознакомьтесь с решением, представленным ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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