Супертест на IQ: найдите 2 отличия на картинках с мультперсонажами за 10 секунд

Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

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Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

У вас орлиное зрение? Если - да, то проверьте свои зрительные навыки, найдя 2 отличия в картинках с мультперсонажами за 10 секунд. Попробуйте прямо сейчас!

Приготовьтесь проверить свое внимание к деталям с помощью захватывающей головоломки.

видео дня

Вы видите две картинки празднования дня рождения с Винни-Пухом и его друзьями.

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

На первый взгляд, эти два изображения кажутся почти одинаковыми. Но это не так. Между двумя картинками есть два отличия, и только самые внимательные глаза могут заметить эти отличия за 10 секунд.

Вам удалось найти все два отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

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