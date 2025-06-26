Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с девушкой в аэропорту за 41 сек

Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

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Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Сегодняшняя головоломка немного потренирует ваш мозг. Вы готовы к этому? Внимательно посмотрите на два изображения девушки, несущей свой багаж в аэропорту. На первый взгляд они кажутся похожими, но на картинке спрятаны 3 небольших отличия. Сможете ли вы найти их все всего за 41 секунду?

У вас самые внимательные глаза, которые могут найти самые маленькие изменения? Что ж, пришло время узнать правду! На первый взгляд эти изображения могут показаться одинаковыми, но не обманывайтесь, так как есть три едва заметных отличия, которые нужно обнаружить как можно скорее.

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Ваша задача: найти все три, прежде чем истечет время! Эти отличия могут быть где угодно: в цвете, форме или даже в том, как размещены объекты.

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Думаете, у вас все получится? Запустите таймер и посмотрите, сможете ли вы найти все три отличия менее чем за 41 секунду.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

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