Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки с собакой за 59 секунд

Виталий Кирсанов
2 октября 2025, 05:50
490
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Готовы проверить свою наблюдательность? Внимательно посмотрите на две картинки девушки, бегущей с собакой. Внешне картинки выглядят одинаково, но внутри спрятаны три хитрых маленьких отличия. Вам нужно найти их все за 59 секунд. Думаете, справитесь? Проверьте свой глазомер и узнайте, насколько вы точны!

Некоторые различия настолько очевидны, что сразу привлекают внимание, в то время как сложные отличия трудно обнаружить, и для их решения требуется отличная наблюдательность.

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ограничение по времени ещё больше повышает популярность этих головоломок, поскольку они проверяют ваше терпение, концентрацию и способность замечать мельчайшие детали.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удар по доходам Кремля: США расширят поддержку Киева разведданными - WSJ

Удар по доходам Кремля: США расширят поддержку Киева разведданными - WSJ

07:05Мир
7-балльный шторм обрушился на Украину: когда закончится магнитная буря

7-балльный шторм обрушился на Украину: когда закончится магнитная буря

03:50Синоптик
Враг нанес удар БПЛА по Киевщине, есть пострадавший: подробности и последствия

Враг нанес удар БПЛА по Киевщине, есть пострадавший: подробности и последствия

01:42Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Муж Ани Лорак повторил судьбу Мурата Налчаджиоглу - что известно

Муж Ани Лорак повторил судьбу Мурата Налчаджиоглу - что известно

Гороскоп Таро на завтра 2 октября: Тельцам - пришло время, Львам - отступить

Гороскоп Таро на завтра 2 октября: Тельцам - пришло время, Львам - отступить

Последние новости

07:05

Удар по доходам Кремля: США расширят поддержку Киева разведданными - WSJ

06:10

Ракеты "Томагавк" для Украины: получат ли ВСУмнение

06:00

"Не принял": у Киркорова новые серьезные проблемы с дочерью

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки с собакой за 59 секунд

05:10

Откроется острая правда: трех знаков зодиака ждут большие перемены 2 октября

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
04:33

Что добавить на сковородку, чтобы жареная картошка получилась хрустящей - лайфхак

04:09

Почему коты без ума от коробок - истинные причины знают единицыВидео

03:50

7-балльный шторм обрушился на Украину: когда закончится магнитная буря

03:30

"Съедают" пространство: в какие цвета не стоит красить стены в доме

Реклама
02:46

"Мой рай": Тина Кароль сделала неожиданное романтическое признание

01:48

Юрий Никитин впервые признался, почему во второй раз разводится с Ольгой Горбачевой

01:42

Враг нанес удар БПЛА по Киевщине, есть пострадавший: подробности и последствия

01:30

Новый роман и финансы: что известно о разводе Николь Кидман и Кита Урбана

00:56

Ученые раскрыли тайны прошлого: как находка в Китае переписывает историю человечества

00:54

ВСУ рассекли Добропольский выступ: военные рванули в мощное контрнаступление

00:23

"Считайте, что карьера закончилась": Леся Никитюк рассказала о конкурентках

01 октября, среда
23:56

Россия усилила давление: офицер раскрыл, почему Донетчина так важна для Кремля

23:45

"Нет смыслов": Анна Ризатдинова оказалась под капельницами

23:02

Атака была целенаправленная, летело более 20 Шахедов: какая сейчас ситуация на ЧАЭС

22:40

ПСЖ платит солидно: сколько заработало Динамо на трансфере Забарного

Реклама
22:26

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

22:14

Готова ударить: Мишель Обама раскрыла раздражающую привычку своего мужа

21:33

"Длинный Нептун" получил мощный апгрейд: эксперты намекнули на "приятный сюрприз"

21:16

"Эту победу нельзя просто ждать": ведущий Єдиних новин мобилизовался

20:59

На ЧАЭС произошла чрезвычайная ситуация после обстрела РФ

20:53

С него могли запускать дроны по Европе: французский спецназ захватил танкер РФВидео

20:50

Врачи бьют тревогу: что происходит с путинистом Филиппом Киркоровым

20:45

Как вы вешаете туалетную бумагу: лишь одна деталь выдает истинный характер

20:41

Весенний урожай не подведет: благоприятные дни осенней посадки лука под зимуВидео

20:29

Принцесса Анна в Киеве: о чем сестра Чарльза ІІІ говорила с Еленой Зеленской

20:22

"Ситуация мегакритическая": в Украине начали вводить графики отключения света после ударовФотоВидео

19:55

"Хороших сценариев для Кремля нет": при каком условии Китай может отказаться от России

19:51

Где спрятаны три совы: только 1% людей пройдет головоломку за 10 секунд

19:47

Оптимальные обороты двигателя: простой лайфхак, как сэкономить топливо на "механике"

19:44

Снег, дождь и мороз накроют Украину: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:24

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

19:22

В Крыму - топливная катастрофа: введены новые ограничения, бензин исчезает с АЗС

19:13

Мобилизация 60+ - в Генштабе объяснили, какие категории граждан призовут в армию

19:10

Зачем Трамп клянчит себе Нобелевскую премию мирамнение

19:04

"Мечтал познакомиться": Александра Кучеренко решилась на перемены в жизни

Реклама
19:03

В нескольких областях жесткие проблемы со светом: РФ ударила по объекту энергетикиВидео

19:00

Зачем океанам соль и как изменение солености может сделать полюса непригодными для жизни

18:46

Три области на грани опасности: офицер ВСУ оценил угрозу "ползучего наступления" РФ

18:37

Вид может быть обманчивым: в Украине нашли ядовитый "белый" грибВидео

18:19

Что нужно изменить для улучшения качества сна - ученые назвали два фактора

18:12

"Мое сердце разбито": женщина стала вдовой сразу после свадьбы из-за удара по ДнепруФотоВидео

17:48

Инерция против человечества: что будет, когда Земля перестанет вращаться

17:46

Как сказать на украинском "изолента": слова, о которых почти никто не знаетВидео

17:09

Мобилизация мужчин 50+ - что известно о "тайной" директиве и кого возьмут первыми

17:04

Сразу в больницу: голливудский актер протестировал удар Александра Усика

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять