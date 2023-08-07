Только обладатели идеального зрения, могут найти скрытое число 523 за 18 секунд

В головоломке вам предлагается найти скрытое число 523, спрятанное в море 573.

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Оптическая иллюзия / Коллаж Главред, фото: pixabay.com,mirror.co.uk

Иногда может показаться, что когда вы смотрите на головоломку, то, что вы ищете, на самом деле не существует, потому что, как бы вы ни старались, вы просто не можете его обнаружить.

Чем больше вы практикуетесь, тем лучше вы в них разбираетесь, и головоломка с цифрами отличный семейный способ немного посоревноваться, чтобы увидеть, кто первым решит сложную головоломку, пишет Mirror.

В головоломке вам предлагается найти скрытое число 523, спрятанное в море 573, всего за 18 секунд — это очень жесткий временной лимит.

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Оптическая иллюзия с цифрами / Фото: mirror.co.uk

Вместо того, чтобы пытаться смотреть на картину как единое целое, отчаянно надеясь, что ответ выскочит наружу, почему бы вам не разбить ее на столбцы или строки и позволить своим глазам логично окинуть каждую часть? Это значительно упростит определение номера.

Если вы не справились, то вам следует сфокусировать взгляд на нижней левой части изображения - именно там спряталось число 523.

Оптическая иллюзия с цифрами / Фото: mirror.co.uk

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