Астрологи рассказали, что ждет на День Независимости. Главред собрал прогноз для Украины на 24 августа.

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Прогноз на День Независимости / Коллаж Главред, фото СтратКом ВСУ, 120 бригада территориальной обороны ВСУ

Украину на День Независимости ждет сильнейшая поддержка мира, и угрозы со стороны России.

Как рассказали астрологи и тарологи, до 24 августа Россия попытается устроить беду, пишет Главред.

День Независимости 24 августа - что ожидать Украине

"Будет очень много контроля и манипуляции 24 августа. Украина будет получать какие-то подарки. Будут смертельные удары по Киеву в День Независимости. Энергия будет очень сильная. Может быть по центру принятия решения. В этот день еще могут заключаться судьбоносные решения и подписания договоров", - говорит таролог Яна Тимощук.

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Также Яна Тимощук добавила, что "мобилизация в Украине может продлится еще 7 месяцев".

Кто такая Яна Тимощук Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

По словам таролога Анны Атамановой, до 24 августа РФ попытается совершить удар.

"Путин и Россия планируют устроить в Украине накануне Дня Независимости нехорошие события, чтобы этого дня (24 августа - ред) не было. Они хотят заставить Украину пойти на какие-то условия. Во многих странах Европы Украину будут поддерживать", - заявила Атаманова.

Кто такая Анна Атаманова Анна Атаманова - экстрасенс, таролог, медиум и эксперт по магии. Часто делает прогнозы для Украины и мира, говорится на канале таролога.

Что произойдет до 24 августа в Украине - прогноз

Таролог Анна Ефремова говорит, что большой период опасности в Украине будет с 10 ноября по 28 декабря 2023 года. Но, с 13-18 августа 2023 года будет критически опасным.

"Я выделю особым образом период с 13-18 августа так как он требует отдельного пристального внимания и является.

а) переломным во многих вопросах связанных с войной. б) критически опасным по катастрофам в мире и военным действиям", - говорит Анна Ефремова.

Кто такая Анна Ефремова Анна Ефремова - таролог, астролог и практикующий экстрасенс. Имеет свой собственный youtube-канал, где дает прогнозы о предстоящих событиях в Украине и мире.

"С 10.10.2023 - 18.11.2023 максимально агрессивен так как произойдет ряд астрологических событий меняющих собой историю", - отметила астролог.

Что ждет Украину и мир:

Новолуние в деве 13.10.2023

Солнечное затмение в Деве 14.10.2023

14 на 15.10.2023 Сатурн меняет накшатру и пробудет в ней до 3.11.2023

28.10.2023 Лунное затмение в Овне

"Последствия затмений мы будем наблюдать еще 6 месяцев спустя. Для Украины это риски катастрофы, для России - это война которая придет уже к ней в дом очень мощно + риски такой же катастрофы", - говорит таролог.

Когда Украина выиграет войну

"Меня все ругали, когда я сказала, что война не закончиться быстро. Все может закончится к 2025 году. Возможно, это будут другие союзы", - отметила таролог Атаманова.

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