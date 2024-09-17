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Урожаю наступит конец: почему нельзя сажать мяту на огороде - простое объяснение

Юрий Берендий
17 сентября 2024, 13:26
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Выращивание мяты на огороде может стать проблемой и уничтожить весь будущий урожай различных культур. Главред выяснил, почему нельзя сажать мяту в саду.
Урожаю наступит конец: почему нельзя сажать мяту на огороде - простое объяснение
Почему нельзя сажать мяту на огороде - простое объяснение / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pexels

Мята - это популярное растение, которое любят за ее свежий аромат и множество кулинарных применений. Она придает приятный вкус фруктовым салатам, мороженому, заваренному чаю, а также может быть использована как ароматная добавка к воде. Однако, несмотря на все ее преимущества, выращивание мяты в открытом грунте на огороде может вызвать серьезные проблемы. Эксперты "Better Homes and Gardens" объяснили, почему на огороде нельзя выращивать мяту.

Почему запрещено выращивать мяту на участке

Эксперты указывают на то, что мята имеет агрессивный характер роста, что делает ее опасной для других растений.

"Если не контролировать ее разрастание, она быстро распространится по участку, вытесняя соседние культуры и конкурируя с ними за воду и питательные вещества. Это может привести к замедлению роста или даже гибели растений, которые находятся рядом", - отмечают они.

Что известно о "Better Homes and Gardens"

"Better Homes and Gardens" - это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другими советами для тех, кто увлекается садоводством.

Где лучше посадить мяту

Эксперты советуют выращивать мяту в контейнерах, поскольку это поможет сдержать ее агрессивное распространение. Контейнеры позволят контролировать пространство, которое занимает мята, не позволяя ей вытеснить другие культуры.

"Мята лучше растет на богатых почвах с постоянной влажностью. Она предпочитает солнечные места, но также может выдержать полутень", - говорят специалисты из "Better Homes and Gardens".

Выращивание мяты в контейнере также позволяет хранить ее ближе к кухне для удобного использования в кулинарии.

Можно ли выращивать мяту на огороде

Садовая блогер Антонина Лесик в эфире "Сніданку з 1+1" добавляет, что мята может расти даже там, где ее не сажали. Она предостерегает от необдуманного высаживания мяты, особенно перечной.

"Если вы посадите даже один кустик, то уже через несколько лет она отвоюет себе большую территорию", - отмечает Лесик.

Смотрите видео о том, почему нельзя сажать мяту в саду:

Можно ли выращивать мяту на садовом участке

Она также рассказала о разновидностях мяты, которые имеют меньше агрессивных свойств. Например, кудрявая или колосовидная мята имеет более мягкий аромат и не разрастается так быстро.

Еще один вид, который Лесик рекомендует к выращиванию, - это мята яблочная, известная своим нежным ароматом и легким яблочным привкусом.

Как хранить и использовать мяту

Если вы все же решили выращивать мяту, Антонина Лесик советует несколько способов ее хранения. Самый распространенный метод - это сушка. Мяту можно собирать в пучки и сушить в тени, чтобы сохранить ее аромат. Кроме того, мяту можно замораживать или приготовить из нее сироп.

"Я рекомендую попробовать приготовить мятный сироп, который можно использовать для десертов, лимонада или чая. Это отличный способ сохранить вкус мяты на долгое время", - советует Лесик.

Кто такая Антонина Лесик

Антонина Лесик - садовый блогер, флорист, телеведущая канала 1+1. Занимается профессионально садоводством и ландшафтным дизайном.

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