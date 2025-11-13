Утром или вечером: эксперты решили вечную дилемму, когда лучше мыть волосы

Прежде чем выбрать для себя вечернее или утреннее мытье головы, надо взвесить все "за" и "против".

https://glavred.info/life/utrom-ili-vecherom-eksperty-reshili-vechnuyu-dilemmu-kogda-luchshe-myt-volosy-10714805.html Ссылка скопирована

Имеет ли значение то, когда именно вы моете голову / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

видео дня

Главное из новости:

Время мытья головы влияет на чистоту, рост и вид волос

Утреннее мытье обеспечивает более долгую свежесть и легче укладку, но требует времени

Вечернее мытье удобно, однако засыпание с мокрыми волосами может повредить пряди

Многие не задумываются, но время суток, когда мы моем голову, может существенно влиять на состояние волос. Чистота, рост, даже форма прически - все зависит от того выбираете вы утро или вечер, пишет сайт ТСН.

Утреннее мытье: свежесть и контроль

Мытье головы утром - это шанс начать день с идеальной прической. Волосы легче уложить, они выглядят объемнее и дольше сохраняют чистоту. Но есть нюанс: для этого нужно иметь время и желание.

Если вы - "жаворонок", утреннее мытье станет вашим союзником. А вот тем, кто любит поспать, придется либо вставать пораньше, либо искать альтернативу.

Вечернее мытье: удобно, но рискованно

Мыть голову вечером - удобно, особенно если утро у вас начинается в режиме "турбо". Волосы можно высушить естественно, без фена. Однако засыпать с мокрой головой - не лучшая идея.

Пряди могут потерять форму, стать ломкими из-за трения о подушку, а прическа - напоминать хаос.

Вывод

Универсального рецепта нет универсального рецепта. Все зависит от вашего ритма жизни, типа волос и привычек. Кто-то выбирает утро ради свежести, другие - вечер ради удобства. Главное - не засыпать с мокрыми волосами и учитывать, как это влияет на их здоровье.

Интересное по теме:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред