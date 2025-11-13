Утром или вечером: эксперты решили вечную дилемму, когда лучше мыть волосы

Главное из новости:
- Время мытья головы влияет на чистоту, рост и вид волос
- Утреннее мытье обеспечивает более долгую свежесть и легче укладку, но требует времени
- Вечернее мытье удобно, однако засыпание с мокрыми волосами может повредить пряди
Многие не задумываются, но время суток, когда мы моем голову, может существенно влиять на состояние волос. Чистота, рост, даже форма прически - все зависит от того выбираете вы утро или вечер, пишет сайт ТСН.
Утреннее мытье: свежесть и контроль
Мытье головы утром - это шанс начать день с идеальной прической. Волосы легче уложить, они выглядят объемнее и дольше сохраняют чистоту. Но есть нюанс: для этого нужно иметь время и желание.
Если вы - "жаворонок", утреннее мытье станет вашим союзником. А вот тем, кто любит поспать, придется либо вставать пораньше, либо искать альтернативу.
Вечернее мытье: удобно, но рискованно
Мыть голову вечером - удобно, особенно если утро у вас начинается в режиме "турбо". Волосы можно высушить естественно, без фена. Однако засыпать с мокрой головой - не лучшая идея.
Пряди могут потерять форму, стать ломкими из-за трения о подушку, а прическа - напоминать хаос.
Вывод
Универсального рецепта нет универсального рецепта. Все зависит от вашего ритма жизни, типа волос и привычек. Кто-то выбирает утро ради свежести, другие - вечер ради удобства. Главное - не засыпать с мокрыми волосами и учитывать, как это влияет на их здоровье.
