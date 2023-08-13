Утюг не нужен: рецепт спрея, который разгладит все складки на одежде

Эксперты рассказали, как обойтись без утюга при глажке одежды.

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Как погладить одежду без утюга / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

При стирке почти невозможно избежать заломов и складок, а их разглаживание — трудоемкая задача, которая увеличивает ваши счета за электроэнергию.

Эксперты по прачечной Bakers Center Laundry поделились наиболее эффективными способами, как избавиться от складок на одежде без утюга, пишет express.

Используйте выпрямитель для волос

Выпрямитель для волос является идеальным инструментом для глажки, поскольку он творит чудеса на небольших участках, таких как воротник рубашки или между пуговицами.

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Прежде чем приступить к этому методу, убедитесь, что на утюжке не осталось продукта от ваших волос, чтобы предотвратить появление пятен на одежде.

Деликатные вещи, такие как шелк, следует гладить при минимально возможной температуре, а свитера можно гладить при более высокой температуре.

Спрей для удаления складок

Если у вас нет под рукой выпрямителя для волос, поможет спрей для удаления морщин.

Эксперты заявили, что большинство из них безопасны для всех тканей и изготовлены по технологии, освобождающей ткань. Просто распылите на одежду и энергично встряхните.

Такой спрей можно приготовить прямо у себя дома.

"Смешайте одну часть уксуса с тремя частями воды. С помощью пульверизатора распылите средство на всю одежду и дайте ей высохнуть на воздухе. Все морщины быстро разгладятся", - говорят эксперты.

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