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Вас скоро бросят: ученые узнали, как понять, что отношениям наступает конец

10 февраля 2021, 21:41

Новое исследование показывает, что в электронных письмах и сообщениях в социальных сетях спрятаны секретные ключи.

Отношения
Новое исследование показывает, что в электронных письмах и сообщениях в социальных сетях спрятаны секретные ключи. / Pixabay

Исследователи обнаружили, что они могут предсказать, когда отношения вот-вот закончатся, выявляя тонкие подсказки в том, как люди выражаются в Интернете, независимо от того, какой предмет они обсуждают.

Ученые считают, что скрытые сообщения в социальных сетях показывают, когда вас вот-вот бросят.

Новое исследование показывает, что в электронных письмах и сообщениях в социальных сетях спрятаны секретные ключи, которые показывают, что конец отношений наступает раньше, чем любой из партнеров узнает об этом.

Команда, возглавляемая докторантом Сарой Серадж из Техасского университета в Остине, проанализировала более миллиона сообщений, написанных об их отношениях примерно 7000 пользователями форума Reddit в социальных сетях.

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Субъекты были идентифицированы, потому что они написали о расставании с постоянным партнером.

Серадж сказала Daily Star, что их исследование включало как людей, которых бросали, и самих людей, которые бросали.

Затем команда просканировала сообщения, которые они делали в течение нескольких месяцев до разрыва, используя программу Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC).

"Многие из них не ожидали этого", - сказала она, но в языке, который они использовали до развала отношений, были отчетливые подсказки.

Независимо от того, знали ли испытуемые, что конец близок, они стали меньше использовать определенные типы слов - они начали использовать такие слова, как "на" и "в", добавляли артикли и все слова, связанные с аналитическим мышлением.

Исследователи сказали, что эти слова указывают на мышление, которое "обычно беспристрастно и "холодно", когда человек аргументированно излагает проблему".

В то же время такие слова, как "я" и "мы" стали чаще фигурировать в их текстах. Этот более личный и неформальный язык все чаще появлялся в их постах по мере приближения их разрыва.

"Кажется, что еще до того, как люди осознают, что скоро произойдет разрыв, это начинает влиять на их жизнь", - сказала Серадж.

"Те же языковые изменения появились, даже когда люди не говорили о своих отношениях".

Она добавила, что последним признаком надвигающегося расставания стало увеличение словарного запаса, связанного с "когнитивной обработкой".

Такие слова, как "понять" и "смысл", "потому что" и "результат", "будет" и "должен" стали чаще встречаться в языке испытуемых.

Серадж говорит, что эти словесные сигналы показывают, что автор пытается разобраться в своей ситуации, не понимая, что именно происходит.

"Это признаки того, что кто-то несет тяжелую когнитивную нагрузку", - говорит она. Они думают или работают над чем-то и становятся более сосредоточенными на себе", - добавляет она.

Люди не замечают эти крошечные слова в повседневной речи, но они рассказывают о нас секретную историю, - объясняет Серадж.

"Мы действительно не замечаем, сколько раз мы используем предлоги, артикли или местоимения, - говорит она, - но во время личных потрясений эти слова могут многое рассказать нам о нашем эмоциональном и психологическом состоянии".

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, представляет собой первый случай, когда подобный анализ был применен к человеческим отношениям подобным образом.

Кейт Блэкберн, научный сотрудник по психологии из Техасского университета в Остине и соавтор исследования, сказала: "Что делает этот проект таким увлекательным, так это то, что впервые с помощью технологий мы можем увидеть способ, которым люди переживают разрыв в реальном времени ".

отношения секс
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