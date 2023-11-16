Вы будете удивлены: почему на самом деле кот ест траву - врач назвал 4 причины

Коты, будучи хищниками и естественными плотоядными, иногда с большим удовольствием потребляют траву. Главред выяснил, почему домашние коты едят траву.

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Почему кошки едят траву - это важно знать владельцу каждого пушистика / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Если ваша кошка выходит на улицу, скорее всего, вы видели, как она ест траву. Поедание травы очень распостраненным занятием для котов. Согласно недавним исследованиям, траву едят более 70% кошек, поэтому есть большая вероятность, что ваша кошка тоже ест траву.

Доктор Алекс, в видео для YouTube канала "Our Pets Health" назвал основные причины, почему кот может есть траву.

Больной кот вызывает у себя рвоту: коты, поедая траву, могут воспринимать ее как естественный метод для очищения желудка от волос и непереваренных частей пищи. Трава может помогать образованию более компактных комков.

Нарушение диеты: Трава может быть естественным источником фитонутриентов и волокон, которые могут быть важны для здоровья кошек.

Устранение комков шерсти: кошки могут есть траву, чтобы облегчить симптомы, такие как тошнота или ощущение проблем в желудке.

Инстинктивное поведение: причина, по которой кошки едят траву, - это врожденное поведение, передаваемое от древних предков, при котором уровень кишечных паразитов находится под контролем.

Врач Алекс также добавляет, что для того, чтобы очистить кишечник кота от нагромождения шерстяных шариков, нужно обеспечить вашего кота безопасной формой травы, которую они могут есть. Это поможет им удовлетворить свое естественное желание есть траву. Таким образом Вы помогаете удовлетворить их потребности, что сделает кошку счастливее.

Почему кошки едят траву-смотрите видео:

Важно учитывать, что, хотя в большинстве случаев поедание травы безопасно для кошек, существуют растения, которые могут быть ядовитыми. Поэтому, если вы решите позволить кошке есть траву, убедитесь, что она не ядовита. Если у вас есть вопросы о питании или поведении вашей кошки, лучше всего обратиться к ветеринару за консультацией.

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